Enrique Yunta: Pedro Sánchez y la foto con Nadal

Ha tenido que llegar este Gobierno de tanto progreso para que Rafael Nadal pase a ser Su Excelencia Don Rafael Nadal Parera, que, así de primeras, suena a algo muy serio. En realidad, Nadal es todo lo que queramos que sea, pues lleva media vida ... alegrando los domingos de los españoles y cualquier premio, medalla o distinción que reciba está más que justificada. De hecho, como si le quieren hacer presidente del país, seguramente iría mucho mejor la cosa de cómo está ahora. Pero sí que es verdaderamente llamativa la celeridad con la que el Ejecutivo, entusiasmado después de la enésima gesta del mallorquín en Roland Garros, le haya concedido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, que viene a ser lo máximo a lo que puede aspirar cualquier atleta. En este Gobierno devorado por la gestión de la pandemia del coronavirus, con un baile de cifras que se escupen sin rubor, con la economía tan castigada que hasta se preocupan más los de fuera que nuestros propios gestores, alguien ha pensado que es una buena idea aproximarse a Nadal entonando el «oé, oé, oé» y tener así una buena foto para el despacho del presidente, que esa no se la pierde ni loco.

Que conste que aquí nadie cuestiona el premio, todo lo contrario. Es más, como si a alguien se le ocurre darle un título nobiliario o un palacete, poco parece para el héroe después de 86 títulos, 20 Grand Slams, dos medallas de oro, cinco Copas Davis y un larguíiiiiisimo etcétera. Habrá quien diga que ya está el don pésimo de turno con aquello de «si se lo dan, porque se lo dan y si no se lo dan, porque no se lo dan», pero, por lo general, se suele esperar al final de la carrera del deportista para concederle un reconocimiento tan especial, de ahí la sorpresa y el cierto tufillo interesado que desprende esta decisión. Más que nada porque desde 2005, desde su primer mordisco en la tierra de París, España ha tenido a otros presidentes del Gobierno y, o Zapatero y Rajoy fueron muy torpes, o Sánchez es más oportunista que nadie. Sí, la respuesta correcta es la «B», no le dé más vueltas.

Sánchez ha pensado en una foto blanca, incontestable y muy potente con el héroe de todos los españoles, puede que la persona que más una a estos y aquellos. Necesita imágenes buenistas entre tanta trifulca y se apresura en querer demostrar una implicación irreal del Gobierno con el mundo del deporte. Principalmente porque están algo inquietos desde Moncloa al palpar el evidente desapego de los deportistas, cargados de razones al ver que Irene Lozano, la biógrafa de Sánchez a la que le cayó del cielo el cargo de presidenta del Consejo Superior de Deportes sin que le importara lo más mínimo la materia, solo se preocupa por el fútbol.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, fue la encargada de hacer pública la noticia con esplendor y orgullo, casi como si fuera algo de ellos. «Nos honra trasladarle esta distinción no solo por los méritos deportivos indudables de uno de los mejores deportistas de la historia. Da gusto hacerlo con una persona que reúne los valores, los referentes juveniles, todo aquello que permite que seamos mejores». No le falta ni una pizca de razón, en este caso no, pero estaría bien que esa palabrería se tradujera en hechos y se aplicara, casi como asignatura obligatoria, aprender de esos valores de los que habla. Porque una foto con Nadal la puede tener cualquiera, incluso Sánchez, que Rafael es muy generoso y jamás le niega el gustazo a cualquier aficionado que le reclama un gesto. Pero de ahí a atribuirse sus éxitos con reconocimientos...