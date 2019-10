Federer acaba desquiciado por Zverev y el juez de silla

De poco le sirvió a Roger Federer salvar cinco bolas de partido en el segundo set contra Alexander Zverev. En el tercer parcial acabó por desquiciarse porque nada parecía funcionarle: ni el saque, ni las voleas, ni los drive. Al final, derrota en cuartos del Masters 1.000 de Shanghái con enfado con el juez de silla incluido.

Con 0-3 y 0-30, el árbitro sancionó al suizo por lanzar una pelota al aire. Le dio el punto por perdido y Federer reaccionó preguntándole qué había hecho mal. El juez, Nacho Forcadell, le explicó que había tirado la pelota fuera de la pista y que, según el reglamento, eso es motivo de sanción.

Federer le señaló que no la había sacado fuera ni la había golpeado con rabia, pero Forcadell se atuvo a las normas, aunque sí le dio la razón en que su grado de enfado no había sido demasiado. El suizo perdió por 6-3, 6-7 (6) y 6-3.

"Point deducted, Mr Federer"



Not often you see this...#RolexSHMasterspic.twitter.com/cnsdwBQBMu