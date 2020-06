Djokovic da positivo por coronavirus

E. YUNTA Actualizado: 23/06/2020 21:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En cierto modo, la noticia no fue tal porque parecía muy poco probable que Novak Djokovic no se contagiase de coronavirus después de las nulas medidas que se tomaron en el Adria Tour y de los casos confirmados de otros tenistas como Grigor Dimitrov o Borna Coric, los primeros en anunciar públicamente que tenían la enfermedad. El número uno del mundo fue testado en Belgrado y se esperaban los resultados para el lunes por la tarde, pero se comunicaron el martes a través de la agencia de relaciones públicas New Media Team. Djokovic y su mujer, Jelena, dieron positivo y permanecerán 14 días aislados. Los hijos de la pareja, por contra, no están contagiados.

Djokovic ha estado en el centro de las críticas y se le señala sin reparos por cómo gestionó la organización del Adria Tour. Nulas medidas de seguridad, sin distanciamento social alguno, gradas repletas de aficionados sin mascarillas, tenistas desenfadados manteniendo contacto físico... De momento, la lista de positivos la conforman, además de los Djokovic y de los mencionados Dimitrov y Coric, Kristijan Groh (entrenador de Dimitrov), Marko Panichi (preparador físico de Djokovic), Viktor Troicki y su mujer Aleksandra, que está embarazada. Marin Cilic, Andrey Rublev y Alexander Zverev, los tres negativos, también deberán cumplir con la cuarentena de rigor y se someterán a nuevos exámenes.

«Todo lo que hemos hecho con la organización de la exhibición ha sido desde el corazón. Queríamos mandar un mensaje de unidad y de solidaridad. El torneo nació con la idea de recaudar dinero para los más afectados por el coronavirus», se justificó Djokovic, unas palabras que no convencen. Como era de esperar, las dos pruebas restantes de la gira, en Banja Luka y Sarajevo, quedan suspendidas. «Cuando empezamos, el virus había remitido en nuestra región y pensamos que estaba todo controlado. Por desgracia, nos dimos cuenta de que el virus sigue ahí y que forma parte de nuestra realidad. Ojalá que mejoren las cosas y podamos recuperar la vida que teníamos antes», añadió. Las autoridades que permitieron la celebración del torneo también han sido muy criticadas.

El caso es que Djokovic no sale nada bien parado después de semejante imprudencia. Ayer volvieron a correr como la pólvora las imágenes del campeón de 17 grandes pasándoselo de maravilla en una discoteca con el resto de tenistas sin mantener ningún tipo de prudencia, entregados a la causa y sin camiseta. Para colmo, se le recuerdan sus palabras sobre las normas impuestas por el US Open para que se celebre el Grand Slam norteamericano y sus reticencias a vacunarse cuando sea posible para combatir al Covid-19. De momento, este contratiempo supone un duro golpe para su preparación con vistas al regreso de la competición, previsto, si todo va bien, para el 14 de agosto en Washington.

Enfado de la ATP

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, puso voz al enfado colectivo de forma muy gráfica. «Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco».

Los comentarios se suceden y paradójicamente está que trina Nick Kyrgios, quien siempre se mostró reacio al regreso del tenis y a estos eventos de exhibición: «No me digan nada por las cosas estúpidas e irresponsables que he hecho porque esto se lleva la palma».