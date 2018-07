Sigue el Djokovic-Nadal en directo

Actualizado: 13/07/2018 21:02h

Actualizar

JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! Superioridad total del serbio ante Rafa Nadal! El de Manacor ha sido incapaz de poder contrarrestar el tremendo servicio de un Nole que va con la sexta marcha en busca de la final. 0 - 0 SET 1 6 - 4

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Tres bolas de set para Novak Djokovic! Imparable el serbio. Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal

30 - 0 SET 1 5 - 4

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 5 - 4

El revés de Rafael Nadal se va fuera Juego en blanco para Rafa Nadal! Le toca restar al de Manacor, algo que no ha podido hacer cómodamente. Djokovic sirve para ganar el primer set... Y no lo va a dejar escapar. 0 - 0 SET 1 5 - 4

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 0 - 40 SET 1 5 - 3

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic

Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera 0 - 15 SET 1 5 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera Confirma el break Novak Djokovic! Está muy fuerte el serbio. No hay color en este primer set entre el serbio y el español. El de Belgrado se va a llevar el primer punto salvo sorpresa. 0 - 0 SET 1 5 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15 SET 1 4 - 3

Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera 30 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 0 SET 1 4 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC! El serbio ha salido a morder y, muy agresivo, está siendo superior ante un Rafa Nadal que no parece estar cómodo en la hierba! 0 - 0 SET 1 4 - 3

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red

40 - 15 SET 1 3 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera TRES BOLAS DE BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC! 40 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 30 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 0 SET 1 3 - 3

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera

Juego Djokovic! Rafa forzó el deuce, pero el serbio dijo "hasta aquí" e impidió que el de Manacor pudiera siquiera rozar el break. 0 - 0 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - 40 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 40 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto

30 - 30 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 15 - 30 SET 1 2 - 3

El revés de Novak Djokovic se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 0 - 15 SET 1 2 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red JUEGO NADAL! Se logro recuperar! Sin embargo, tuvo que pedir perdón a Djokovic después de ganar con una dejada que golpeó en la red y se quedó todavía más muerta, imposible para el serbio aunque estuviera en la red. Segundo descanso del partido.

0 - 0 SET 1 2 - 3

Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto 40 - ADV SET 1 2 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Deuce de nuevo! Por ahora, Nadal resiste... 40 - 40 SET 1 2 - 2

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Nueva ocasión para Djokovic! Se equivocó Nadal en una derecha cruzada y el serbio se hizo con ventaja en la devolución forzando el error.

ADV - 40 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Bola de break para Novak Djokovic! Como decíamos, sufre Nadal en su servicio... Está muy fallón el balear. 40 - 30 SET 1 2 - 2

El remate de Rafael Nadal se va fuera 30 - 30 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto

30 - 15 SET 1 2 - 2

Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red 15 - 15 SET 1 2 - 2

Gran resto de derecha de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto 0 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Juego para Djokovic! Sufre Nadal al resto, más que el serbio, quien es capaz de aguantar y devolver multitud de pelotas al servicio del de Manacor. Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera

40 - 15 SET 1 1 - 2

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal De seguir con este ritmo de partido, el encuentro entre Djokovic y Nadal tendrá que terminar mañana... Veremos si alguno de los dos mete la directa y consigue una victoria rápida.

Primer descanso del partido! Gran igualdad entre los dos tenistas. Mucho peloteo y pelea por cualquier bola. Nadal, por ahora, parte con ventaja tras comenzar con su saque. 0 - 0 SET 1 1 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 1

Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red 40 - ADV SET 1 1 - 1

Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto

40 - 40 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera 30 - 30 SET 1 1 - 1

El passing shot de Rafael Nadal se va fuera 15 - 30 SET 1 1 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Empata Nole! Juego agresivo del serbio para devolver la igualada al marcador y hacerle ver a Rafa que no será un paseo por el campo... Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal 40 - 15 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Rafael Nadal se va fuera

15 - 15 SET 1 0 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Primer juego para Rafa Nadal! Buen punto el ofrecido por ambos tenistas. Mucho peloteo e igualdad, propio del duelo de altura que están afrontando. Saque cortado de Rafael Nadal en su segundo servicio, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera 40 - ADV SET 1 0 - 0

Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

40 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 30 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera

15 - 0 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto COMIENZA LA SEMIFINAL ENTRE RAFA NADAL Y NOVAK DJOKOVIC! Ya saltan los dos tenistas a la hierba de la pista central! Tras el sorteo inicial tendrá lugar el calentamiento previo al inicio del choque! Esto está a punto de caramelo! Vamos con ello! No se vayan muy lejos! En pocos minutos, cuando se teche el pabellón y se enciendan los focos, Nadal y Nole saltarán a la hierba para preparar el inicio de la segunda semifinal para ocupar el puesto en la final, donde ya espera Kevin Anderson! Les esperamos! Solo dos de los 51 encuentros anteriores se han resuelto a 5 sets (Australian Open 2011 con triunfo de Nole y Roland Garros 2013 con victoria de Nadal).

Los dos jugadores se han medido en 13 ocasiones en torneos de Grand Slam (7 veces en Roland Garros, 3 en el US Open, 2 en Wimbledon y 1 en el Open de Australia). Nadal ostenta 9 victorias y Djokovic 4. Nadal y Djokovic se han visto las caras en tres ocasiones sobre hierba, con dos victorias para el de Manacor (Wimbledon 2007 y London Queens 2008). El triunfo del balcánico fue en Wimbledon 2011. Este será el tercer enfrentamiento entre los dos jugadores en Wimbledon, con una victoria para cada uno en los dos duelos anteriores. Nadal doblegó al de Belgrado en las semifinales de 2007, mientras que Nole se impuso en la final de 2011. De los 51 partidos disputados entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, 42 han sido en finales o semifinales. Nadal se ha impuesto en los dos últimos partidos contra Nole, poniendo fin a una sucesión de siete victorias seguidas del serbio entre 2015 y 2016. En esos dos últimos choques, el serbio no logró hacerle ningún set a Nadal. Hay que remontarse a 2012 para ver dos victorias consecutivas del balear sin encajar ningún set contra Djokovic.

Djokovic es al rival al que más veces ha ganado Nadal en su trayectoria (25), pero también ante el que más ha perdido (26). Además, con más de dos partidos disputados, Nadal solo tiene el cara a cara desfavorable ante dos jugadores: Djokovic (25-26) y Nikolay Davydenko (5-6). El duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic es el más repetido en la historia del tenis (51 partidos), con 25 victorias para el español y 26 para el serbio. Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la segunda semifinal de Wimbledon en la categoría de individual masculino! Rafa Nadal y Novak Djokovic se enfrentarán por un puesto en la final, donde esperan al ganador del choque entre Kevin Anderson y John Isner, aún disputándose. En cuanto acabe su partido tendrá lugar este.