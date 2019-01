Pletórico, sonriente, con un tenis soberbio, Novak Djokovic levantó su séptimo título del Open de Australia. Es el único con tantos trofeos de Melbourne. Es el tercer Grand Slam consecutivo que levanta el serbio desde Wimbledon. Aunque lo primero ue destacó en su discurso fue a su rival, Rafa Nadal.

«Lo que has hecho de volver de una lesión y estar aquí esta noche. Has hecho un gran trabajo para regresar así. Me has enseñado a mí, a todos los compañeros y a todos los jóvenes que eres la definición de espíritu de sacrificio y de lucha», comenzó.

«Estoy sin palabras proque yo también he pasado por una racha de lesiones y por una operación. Y poder ganar este trofeo y los tres Grand Slams consecutivos es algo increíble.

Gracias a mi equipo. Es un deporte individual, pero vosotros estáis siempre en mis peores días. Con una fórmula que funciona muy bien. Gracias, Marion, por volver. También a mi familia, mi mujer y mis hijos, espero que estén viéndome, al menos cuando sepan que he ganado. Los títulos son incluso más especiales cuando tienes alguien con quien compartirlos. La gente más queridos de mi vida, con mis padres y mis hermanos. Con todo su sacrificio para que esté yo aquí. Me hace darme cuenta de que no puedo dar esto por garantizado».

"To be standing now here in front of you today and managing to win this title and three out of four Slams is truly amazing."



It's been a whirlwind 12 months for @DjokerNole 🙌#AusOpen#AusOpenFinalpic.twitter.com/aZfEHwKNBr