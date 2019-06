Tenis El descomunal enfado de un tenista español: destroza su raqueta y la tira contra la valla Mario Vilella Martínez, de 23 años, no encajó muy bien la derrota ante Tomislav Brkic en el Challenger de Kazajistán

No es la primera vez que vemos a un tenista pagar su enfado con su raqueta en una pista de tenis. Sí es una de las veces donde con más virulencia se ha mostrado ese enojo. El protagonista de este episodio es Mario Vilella Martínez, tenista valenciano que no tuvo su mejor día ante Tomislav Brkic, jugador bosnio ante el que perdió por 1-6, 6-2 y 7-5 en el Challenger de Kazajistán.

Pese a ganar el primer set, Vilella no pudo imponerse en los dos siguientes, algo que terminó por desesperar al español, que tras el final del partido destrozó su raqueta. Hasta en seis ocasiones la golpeó contra el suelo para finalmente lanzarla contra la valla. No obstante, su enfado no le impidió acercarse a felicitar a su rival. «Soy bastante desequilibrado mentalmente, estoy de lucha con mi cabeza, con el tenis, para jugar cada año mejor», dijo después.

Mario Vilella Martínez se enojó un poco. pic.twitter.com/Cv1bcojSiG — Tenis Zone (@TenisZoneOk) 10 de junio de 2019

A sus 23 años, Vilella ocupa el puesto número 262 en el ranking ATP. Su sueño es disputar algún día un Grand Slam y seguir los pasos de su ídolo, Rafa Nadal.