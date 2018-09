Actualizado: 09/09/2018 21:57h

Segundo saque de directo de Del Potro en este partido. Le sirve para devolver la igualada a este juego (30-30). Ace de Juan Martín Del Potro con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic 15 - 30 SET 2 0 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Derechazo a la línea de Nole para el 0-30!

0 - 30 SET 2 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 0 - 15 SET 2 0 - 0

Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto SET PARA NOVAK DJOKOVIC! Del Potro estrella su golpe de derechas directamente en la red. Estaba en una posición cómoda para golpear, pero se equivocó el tenista argentino. Así pues, el serbio cierra la primera manga a su favor en un poco más de 40 minutos (3-6). 0 - 0 SET 1 3 - 6

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red PRIMERA PELOTA DE SET PARA NOLE! (40-30)

Saque cortado de Novak Djokovic, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera 30 - 30 SET 1 3 - 5

El revés de Novak Djokovic se va fuera 15 - 30 SET 1 3 - 5

Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 3 - 5

Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 0 - 15 SET 1 3 - 5

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red

BREAK PARA DEL POTRO! Le dio la vuelta a un juego que tenía 40-0 en contra para llevar a buen puerto la primera bola de rotura del partido. Sirve para cerrar el primer set (3-5). 0 - 0 SET 1 3 - 5

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red PRIMERA BOLA DE BREAK DEL PARTIDO! Es para Novak Djokovic. 40 - ADV SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Qué golpe de derechas de Novak Djokovic! Fuerza a Del Potro a tener que golpear en carrera. Se estrella en la red la derecha del argentino (40-40).

40 - 40 SET 1 3 - 4

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 40 - 30 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - 15 SET 1 3 - 4

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera Llega el primer saque directo del partido. Lo firma Del Potro para poner el 40-0... Ace de Juan Martín Del Potro con un saque cortado que no puede devolver Novak Djokovic

30 - 0 SET 1 3 - 4

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 15 - 0 SET 1 3 - 4

El revés de Novak Djokovic se va fuera Juego en blanco para Djokovic. Ahora sí, saca adelante su saque con gran seguridad. Sigue siendo un partido sin excesivos golpes ganadores (4 del argentino por 5 del serbio) y con más peloteos intensos buscando forzar el golpeo del rival (3-4). 0 - 0 SET 1 3 - 4

El golpe de Juan Martín Del Potro se estrella en la red 0 - 40 SET 1 3 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto

0 - 30 SET 1 3 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 1 3 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red Resta directamente fuera el serbio y se mantiene la máxima igualdad en esta primera manga (3-3). Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Novak Djokovic se va fuera Un derecha al pasillo y un revés a la red de Nole le sirven a Delpo una nueva oportunidad de cerrar su servicio (40-15).

40 - 15 SET 1 2 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 2 - 3

El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 3

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red 15 - 0 SET 1 2 - 3

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Sigue por delante Novak Djokovic en un primer set que tal vez se lleve el más paciente de los dos. Están insistiendo en peloteos largos, como bien han mostrado en alguno de estos puntos con gran insistencia en el revés cortado. Turno de saque para el argentino (2-3).

0 - 0 SET 1 2 - 3

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera 15 - 30 SET 1 2 - 2

El passing shot de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 15 SET 1 2 - 2

Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red 0 - 15 SET 1 2 - 2

El golpe de derecha de Juan Martín Del Potro se va fuera

Del Potro saca sus servicios adelante con bastante más facilidad que su rival serbio. Cerró este juego con un revés ganador (2-2). 0 - 0 SET 1 2 - 2

Revés desde el centro de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Novak Djokovic 40 - 15 SET 1 1 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera 30 - 15 SET 1 1 - 2

La contradejada de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 2

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de derecha en la red

15 - 0 SET 1 1 - 2

El golpe de Novak Djokovic se estrella en la red "COME ON!", grita Novak Djokovic. un " VAMOS!" en español, y es que bien sabe el serbio que estos primeros juegos del partidos son muy importantes. De peloteo largo, el balcánico ha sacado adelante el tercer juego del set. Un juego que se le había complicado hasta el punto de ponerse 0-3 (1-2). Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Juan Martín Del Potro se va fuera 40 - ADV SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 40 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

30 - 40 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 30 - 30 SET 1 1 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red 30 - 15 SET 1 1 - 1

Juan Martín Del Potro estrella su golpe de revés en la red Se anima a subir a la red Del Potro, que con una volea coloca el 0-30 a su favor. Primer momento crítico para el serbio, que sirve para evitar el break... 30 - 0 SET 1 1 - 1

Gran volea desde media pista de Juan Martín Del Potro que supera a Novak Djokovic y consigue el punto

15 - 0 SET 1 1 - 1

El revés de Novak Djokovic se va fuera Sin lugar a la más mínima duda, el tenista argentino saca también su servicio adelanta (1-1). 0 - 0 SET 1 1 - 1

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Martín Del Potro que supera a Novak Djokovic y consigue el punto 40 - 0 SET 1 0 - 1

La volea de Novak Djokovic se va fuera 30 - 0 SET 1 0 - 1

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red

Saque plano de Juan Martín Del Potro, el resto de Novak Djokovic se va fuera El primer juego del partido cae del lado del serbio. Se atrevió a subir a la red y el revés de Del Potro se fue al pasillo de dobles (0-1). 0 - 0 SET 1 0 - 1

El revés de Juan Martín Del Potro se va fuera 30 - 40 SET 1 0 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Juan Martín Del Potro no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30 SET 1 0 - 0

El passing shot de Juan Martín Del Potro se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 0

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Juan Martín Del Potro y consigue el punto 15 - 0 SET 1 0 - 0

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red COMIENZA EL PARTIDO! Ya están realizando los ejercicios de calentamiento ambos tenistas. Comenzará sacando Novak Djokovic.

SALTAN LOS DOS PROTAGONISTAS A LA ARTHUR ASHE! A PUNTITO DE COMENZAR LA FINAL DEL US OPEN! Llueve, por cierto, en Nueva York. Por tanto, la final se jugará bajo techo. En caso de que el que gane sea Juan Martín, se convertiría en el primer sudamericano en ganas dos ediciones del US Open. Y OJO! Si gana hoy Novak Djokovic, empataría a Pete Sampras como el tercer tenista con más títulos de Grand Slam (14), solo por detrás de Rafa Nadal y Roger Federer. En cuanto a Nole, el serbio llega tras vencer en tres sets al japonés Nishikori (3-6, 4-6, 2-6). Antes, derrotó a Millman, verdugo de Roger Federer, Sousa, Gasquet, Sandgren y Fucsovics.

Así, y antes de repasar un par de estadísticas más, analicemos cómo han llegado hasta aquí los dos tenistas que hoy lucharán por tocar el cielo de Nueva York. Juan Martín Del Potro se coló en la final gracias a una inoportuna lesión de Nadal en semifinales (6-7, 2-6). Antes, en cuartos se deshizo de Isner, en cuarta ronda de Coric, en tercera de Fernando Verdasco, en segunda de Kudla y en primera de Young. Además, las dos veces anteriores que se han visto las caras en Flushing Meadows, Delpo nunca ha conseguido hacerle un set al balcánico (6-1, 6-3, 6-4 en 2007 y 6-2, 7-6, 6-4 en 2012). No las tiene todas consigo, sin embargo, el tenista sudamericano. Los tres últimos enfrentamientos contra Nole los ha perdido (Roma 2017, Indian Wells 2017 y Acapulco 2017). Su última victoria ante el serbio se remonta a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Por su parte, para Del Potro es la segunda final de Grand Slam en toda su carrera. La primera fue hace nueve años, en 2009... Y también en Nueva York. Entonces, le ganó a Roger Federer. Así pues, Novak Djokovic afronta esta noche su 23ª final de Grand Slam, la 8ª en el US Open, siendo el tenista en activo con más finales en el grande norteamericano. Eso sí, solo ha ganado el Abierto de Estados Unidos dos veces (2011 y 2015, la primera ante Rafa Nadal y la segunda ante Roger Federer).

18 veces se han enfrentado Del Potro y Djokovic, venciendo el serbio en 14 de esas veces. Eso sí, el tenista argentino jamás le ha ganado a su rival de hoy en un partido de Grand Slam. Cuatro veces han jugado el uno contra el otro en un grande, con cuatro victorias para el ahora número 6 del mundo (US Open 2007, Roland Garros 2011, US Open 2012 y Wimbledon 2013). Cinco años después, el argentino y el serbio se vuelven a ver las caras en una final. La última, y la única hasta ahora, fue en el Masters 1000 de Shanghái en 2013 y la ganó Nole (6-1, 3-6, 7-6). Muy buenas noches. Bienvenidos a la narración de la final masculina del US Open 2018 que enfrentará a Juan Martín del Potro con Novak Djokovic. Comenzamos.