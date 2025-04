Nadal, feliz reencuentro con la tierra

Crónica

Para empezar, para reencontrase con las alegrías que siempre le ha proporcionado la tierra, un paseo militar. Rafael Nadal ha vuelto a su paraíso, todavía incuestionable su hegemonía en arcilla, y vuela en Montecarlo , uno de sus rincones fetiches y conquistado en once ocasiones. En tono morado, el español abusó de Federico Delbonis y se impuso sin discusión por 6-1 y 6-2, una noticia positiva más por las sensaciones que por el resultado en sí. Nadal sigue Nadal.

Es pronto, claro, para sentencias tan rotundas, pero no parece que haya perdido su hechizo con la tierra. Casi dos meses después de su último partido, que fue en los cuartos del Abierto de Australia (derrota en cinco mangas ante Tsitsipas), no hay rastro de los dolores lumbares que le castigaron en las antípodas y exhibió el poderío habitual, un mensaje a navegantes poco después de que Novak Djokovic , su archienemigo en estos tiempos, superarse al prometedor Jannik Sinner en el mismo escenario (6-4 y 6-2).

Contra Delbonis, al que había derrotado en los cuatro precedentes, Nadal completó un ejercicio sin fisuras. Le corre la bola y le funcionan muy bien las piernas, si bien hay que tener en cuenta que el cuerpo, ya a las puertas de las 35 primaveras, tarda más en recuperar. De momento, todo va bien, Nadal se gusta.

Hubo puntos de nivel y derechazos imponentes, coser y cantar en una primera manga sin apenas historia. Se escapó el mallorquín hasta el 5-0 y en menos de media hora se puso 6-1, nada que objetar.

Mantuvo el ritmo en el segundo episodio y ahí incluso se enfrentó al primer apuro ya con 3-0, un inesperado break que no tuvo mayor trascendencia en el desenlace. Delbonis , un zurdo que viaja ahora por la cola del pelotón (87 del mundo), no encontraba demasiadas salidas y, con algo más de primeros servicios y algún que otro ganador con la derecha, se limitó a caer con dignidad y peleando, que ante Nadal no es poca cosa.

El número tres del mundo, que empieza en la Costa Azul su habitual viaje hacia esa colección de mordiscos, jugará ahora contra Grigor Dimitrov, buen examen en esta puesta a punto que debe llevarle hasta el cielo de París , el verdadero objetivo de la temporada sin olvidar que lugares como Montecarlo forman parte de la historia de Nadal.

