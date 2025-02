Nadal: «He perdido una oportunidad importante»

Rafael Nadal aseguró que ha perdido «una oportunidad importante» al caer con el ruso Daniil Medvedev en un partido en el que llegó a sacar para alcanzar la final del torneo de maestros.

El español dispuso de un 5-4 y saque en el segundo set , pero cedió el servicio, más tarde el desempate de la segunda manga y por último el set definitivo, quedándose sin la oportunidad de jugar por el que sería su primer título como maestro.

«El partido ha sido un partido igualado. He perdido una oportunidad importante. Es un día duro y estoy triste por la derrota, pero la vida continúa y estoy agradecido de haber podido jugar por última vez en mi carrera este torneo en Londres», explicó Nadal en rueda de prensa.

El balear también reflexionó sobre ese juego clave y que le costó el partido.

«En ese momento se me ha pasado por la cabeza ganar el siguiente juego. Luego he tenido un punto que ha sido clave en el 'tie break' que he tenido el 'drive' y me he equivocado. Le he repetido de lado, lo ha tocado fatal y ha ganado el punto », dijo.

«Ahí se ha complicado una barbaridad. Ese punto ha sido clave, ha sido pifiada mía y él ha tenido un golpe de suerte . Pero en ningún caso la suerte influye en nuestro deporte. Es un deporte donde la suerte influye menos. Ha sido justo vencedor, porque ha jugado mejor los momentos en los que se decidía el partido. Es una derrota nada más», añadió.

Sobre unos supuestos problemas físicos a final del encuentro, Nadal apuntó que «todo está bien».

También habló sobre la próxima temporada y sobre la disputa del Abierto de Australia.

«No sé cómo va a ser la situación. Tenemos que esperar lo que diga el Gobierno de Victoria (Australia). No podemos hacer mucho desde la ATP. No somos quién para decir lo que es mejor para su país. Tenemos que ser pacientes y esperar su decisión».

«Este es un año que no hace falta poner notas. La única nota negativa es que estamos viviendo una situación extrema. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Lo poco que he jugado ha sido un año bueno ».

«Ahora a descansar unos días y ponerme a entrenar. Tengo que hacer un esfuerzo este mes y medio que me viene, para estar listo en enero, porque se jugará Australia o se jugará otra cosa. Ojalá que las vacunas sean efectivas y confiemos que pasados unos meses podamos volver a una cierta normalidad », manifestó Nadal.