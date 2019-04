David Ferrer se está despidiendo del tenis profesional a lo grande. Ha elegido los torneos más significativos de su carrera para retirarse, y ya ha sumado alguna que otra campanada en este 2019.

En el Masters 1.000 de Miami derrotó al número 3 del mundo, Alexander Zverev, y en el Conde de Godó ha logrado plantarse en octavos tras ganar a su hermano Mischa y al francés Lucas Pouille.

Ahí se ha encontrado con Rafa Nadal para otro duelo especial, quizás el último ante el tenista balear. Ferrer ha dejado en ese encuentro un sensacional punto en el segundo set, justo en el momento en el que más lo necesitaba. Con su garra habitual, llegó a una bola imposible tras un revés cruzado de Nadal. El belar corrió para responder en la red, y Ferrer volvió a cruzar toda la pista para engañar con un globo a la línea a su rival.

Any chance you could delay your retirement, @DavidFerrer87?



We're going to miss points like this 😥#bcnopenbspic.twitter.com/OZekqRR1Gt