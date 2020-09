US Open Carreño, un viaje hacia las alturas El español confirma su crecimiento y su madurez con una plaza en las semifinales del US Open

Laura Marta SEGUIR Actualizado: 09/09/2020 23:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Pablo Carreño se mete en semifinales

En un US Open como ningún otro, Pablo Carreño (1991) se convierte en el más veterano del cuadro masculino. Con 29 años. Una situación que pretende aprovechar porque con la veteranía y el mono de trabajo se ha ganado las semifinales del Grand Slam estadounidense. Escalón que pisa por segunda vez después de que, en 2017 y también en Flushing Meadows, alcanzara la que es su mayor cota en un grande, por ahora. Pero en este 2020 impredecible, el asturiano parece haber dispuesto todo el equipo para que lo invertido en estos años encuentre el mejor de los presentes.

Metódico, tranquilo, sereno, a Carreño se le dan bien los tenistas explosivos. Es, por juego y personalidad, el contrapunto que acelera todavía más los arrebatos del rival. Lo sufrió Novak Djokovic y también Denis Shapovalov, inmenso talento de 21 años todavía sin encauzar. Ante la fogosidad del canadiense, la templanza del español. «Ha sido una batalla tremenda física y mental. Estoy destrozado, pero muy feliz. Ha sido una victoria importante», sentenció después de las cuatro horas de partido y cinco sets (3-6, 7-6 (5), 7-6 (4), 0-6 y 6-3). Un triunfo de prestigio porque doblegó a Shapovalov desde la mentalidad: en dos parciales decididos en el tie break donde el juego es más cabeza que piernas y con capacidad para anular las expectativas del rival tras verse con un set, y el cuarto además, en blanco. Fue un bajón físico, pero de ningún modo tenístico, que explicaba así Carreño: «Después del tercer set, con un nivel muy alto de tensión, hice un parón para cambiarme de ropa y me quedé un poco bloqueado. Me costaba arrancar tras el saque o en los restos». Por eso llamó al fisioterapeuta. Un masaje, un desbloqueo de la parte baja de la espalda, para atropellar al canadiense en la recta final.

El asturiano, firme desde el fondo, más agresivo que nunca, confiado en su juego, y en su cuerpo, confirma que el camino empleado estos años en la Academia Juan Carlos Ferrero es el correcto. Al tenis le faltaba un paso más adentro en la pista; a la cabeza, un paso más adentro en la confianza. «He estado muy bien de actitud. De cabeza he aguantado los nervios del principio y estar dos breaks arriba y perderlos en el segundo set. He tenido rachas muy buenas y mentalmente he aguantado genial». Ya lo tiene todo.

Bajo la sombra de los Nadal, Ferrer, Bautista y López, Carreño dio un salto adelante en 2017: cuartos de final en Roland Garros, semifinales en US Open, bandera de la Copa Davis, donde aprendió que podía sufrir y descargarse de la presión un fin de semana, de un viernes de dolor tras perder ante Franko Skugor hasta la redención el domingo. Un paso hacia la madurez, en el que se incluye ser consciente de que los altibajos son parte del juego, que hay lesiones, y que volver atrás a veces es el mejor modo de avanzar. Asumir los nuevos roles. Como el que vive en este Abierto de EE.UU.

«Trabajé muy duro con mi entrenador (Samuel López). Y cuando trabajas duro, normalmente llegan los resultados», asegura. Para mañana quiere descargarse de la presión. Se la regala toda a su rival, un Alexander Zverev al que le puede pesar que deba, casi por obligación, confirmar las expectativas de conseguir algo grande que desde hace tiempo pasea, sin éxito, por los Grand Slams. El alemán, de 23 años, tiene además en su banco a David Ferrer, que conoce de maravilla el trabajo y el crecimiento de Carreño. Pero el asturiano ofrece estos días la imagen del tenista completo: físico, mental, agresividad, madurez, convicción. «En 2017 poca gente se lo podía creer. Esta semifinal significa que no fue casualidad, que mi nivel vuelve a ser óptimo para pelear contra los mejores». Carreño, 29 años, semifinalista del US Open.