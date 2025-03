Badosa: «A nadie le gusta estar en la pista central solo una hora»

Asume Paula Badosa el «día para olvidar» que ha sido este partido de octavos contra Simona Halep . Apenas una hora en pista y muchos errores que se ha sorprendido hasta ella. Acepta el mal día y quiere seguir adelante, aprender de lo vivido y subrayar lo positivo, que ha habido mucho en este Wimbledon.

«Todavía no he podido analizar bien que ha pasado. Ella ha hecho un buen partido, pero mirándome a mí, esto ha sido para olvidar . He sido yo. Algunos días tus golpes van a la línea y otros van fuera. Es triste porque estás en la segunda semana de un Grand Slam y quieres hacerlo bien. Es un mal trago estar solo una hora en la pista central . Lo es si estás en la pista 18, pero es todavía peor si es en la central«, admitía la española, consciente de que el plan no funcionó por su mano.

«Intenté ser más agresiva que en Madrid, pero no me han salido las cosas. He cometido muchos errores, y no suele ser mi caso. Me he sorprendido a mí misma». Sin embargo, y aunque no quiere volver a ver a Simona Halep enfrente durante una buena temporada, sí quiere ver la parte positiva de estos días en Londres. Llegaba con apenas un partido de preparación, pero se clasificó para la segunda semana con una exhibición de tenis y contra rivales como Petra Kvitova, siempre peligrosa en hierba y campeona aquí en 2011 y 2014. «Debería ser positivo haber alcanzado esto, en mi primer año en el top ten, pero siento mucho la exigencia de los demás . Si llegas a la primera semana por qué no llegas a la segunda, si llegas a la segunda semana por qué no ganas. Estamos un poco malacostumbrados. No soy Rafa Nadal. Ojalá pueda hacer algo como él, pero ojalá se valoraran otras cosas«.

Nadie mejor que ella sabe lo que pasó en la pista central y nadie mejor que ella para seguir peleando con la lección aprendida: «No sé si mi mejor versión en los Grand Slams está ya ofrecido o me queda más. Voy a seguir trabajando. Después de todo lo que he pasado en mi vida, la fortaleza mental es lo que más tengo . Mi punto débil es la experiencia, ganar jugando mal, perder más partidos así contra otras Simonas Halep«. Y avisa: »Tengo 24 años y me quedan 25 o 30 Grand Slams por delante. Voy a lucharlo«.