Australia rechaza la entrada de Djokovic y estará retenido hasta el lunes

La posible participación de Novak Djokovic en el Open de Australia ha derivado en un conflicto diplomático de primer orden tras la negativa de las autoridades australianas a aceptar la entrada en el país del serbio, al que retuvieron durante cerca de nueve horas en una sala del aeropuerto antes de explicarle que debía volver a casa lo antes posible al no cumplir los requisitos de entrada. Finalmente, el deportista permanecerá en un hotel de la ciudad de Melbourne hasta el lunes , momento en el que una vista judicial decidirá si puede o no participar en el Grand Slam del país oceánico.

En las últimas horas, decenas de aficionados en favor del deportista se ha amontonado en las inmediaciones del hotel donde está Djokovic. La mayoría de ellos pertenecían a la comunidad serbia que reside en la ciudad de Melbourne, aunque también se manifestaron activistas prorefugiados, pues el hotel suele acoger a personas que tienen problemas con sus papeles y visados y no pueden entrar en Australia. Finalmente la policía australiana ha optado por desalojar las zonas cercanas a este recinto.

Un aficionado serbio, en las inmediaciones del hotel donde se hospeda Djokovic AFP

La exención médica recibida por el número uno mundial para disputar el primer Grand Slam del año pese a no estar vacunado parece estar detrás de un asunto cuyas reacciones son aún incalculables. Las autoridades australianas, visto el enfado mayúsculo no solo entre el resto de tenistas, sino principalmente en el grueso de la población, que lleva meses con restricciones muy extremas para contener el avance del coronavirus, decidieron actuar y ser rigurosos con el acceso del vigente campeón en Melbourne , al que le exigieron claridad sobre las pruebas que entregó a la organización del torneo para recibir la exención. Al comprobar que Djokovic no era capaz de proporcionar los datos requeridos se decidió su expulsión inmediata, aunque el tono se ha rebajado en las últimas horas y será el poder judicial australiano el que decidirá si el balcánico es apto para saltar a las pistas.

La situación vivida por Djokovic fue rocambolesca. Aterrizó en Melbourne en un vuelo procedente de Dubai pasadas las once y media de la noche australiana, y las siguientes horas las pasó retenido en una sala del aeropuerto con el argumento de que no había rellenado el formulario correcto para el tipo de visado solicitado. Al parecer, el balcánico había pedido entrar en las Antípodas con una visa de trabajo que requería de la autorización previa del gobierno del estado de Victoria. Dicha autorización habría sido rechazada.

El servicio federal de aduanas contactó entonces con las autoridades, que condicionaron el visto bueno a la entrada del serbio a que diera explicaciones convincentes sobre la exención médica recibida . «Si no lo hace, estará en el próximo avión de vuelta a casa», llegó a decir Scott Morrison , primer ministro australiano, una profecía que se cumplió poco después.

La retención de Djokovic comenzó a causar alarma en Serbia según avanzaban las horas y trascendían detalles de las condiciones en las que se encontraba su jugador. Según las informaciones, el número uno mundial permanecía aislado, alejado del séquito con el que había viajado a Australia, privado también de su teléfono móvil y custodiado de forma permanente por dos policías.

Srdjan Djokovic, padre del tenista, alzó la voz en los medios de su país y reclamó medidas para acabar con la situación: « Mi hijo lleva varias horas cautivo . Es una lucha por la libertad en el mundo, no es solo una lucha de Novak. Si no sale pronto saldremos a las calles, es una lucha de todos». Su declaración provocó la reacción del gobierno serbio, que solicitó la puesta en libertad inmediata de su héroe nacional. «He hablado con Novak y le he dicho que toda Serbia está con él», publicaba en las redes sociales Aleksandar Vucic , presidente del país balcánico. «Nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible. Luchamos por Novak, la justicia y la verdad».

Pasadas las nueve horas de cautiverio llegaba la momentánea resolución. El visado de Djokovic fue rechazado y el tenista pasará cuarenten a hasta que se formalice una decisión defitiva. Fuera, en la terminal, los acompañantes del número uno mundial, encabezados por Goran Ivanisevic , no daban crédito a la situación. Los abogados del jugador, por su parte, aún intentan encontrar la forma para apelar su deportación.

26 exenciones

Después de varias semanas de dudas, la presencia de Djokovic en el Open de Australia fue confirmada de forma oficial el pasado martes. La organización del primer grande del año, que había solicitado de forma recurrente al serbio su vacunación para no perderse el torneo, encontró en la exención médica la mejor fórmula para no quedarse sin su vigente campeón. Djokovic podría haber alegado un positivo por Covid en los últimos seis meses, uno de los requerimientos exigidos, aunque el motivo oficial no se ha hecho público.

Tampoco habría trascendido hasta ahora ese supuesto contagio. Craig Tiley , jefe del torneo, solo explicó que se habían otorgado excepciones a 26 personas de los casi 3.000 jugadores y personal técnico que conforman el grueso de la competición. «No hubo favores especiales», dijo. Las reticencias de Djokovic hacía la vacunación, la tardanza en aplicarse la exención y el oscurantismo en torno a la misma terminaron por incendiar una situación inédita.