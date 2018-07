Anderson-Djokovic en directo

Actualizado: 15/07/2018 15:02h

Actualizar

15 - 15 SET 1 2 - 5

Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red 0 - 15 SET 1 2 - 5

Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Kevin Anderson Con un saque directo se sacude Kevin Anderson de este dominio inicial del serbio. Puño al aire, señal de que este es más el juego que quiere el número ocho del mundo (2-5). Ace de Kevin Anderson con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic

Segundo servicio liftado de Kevin Anderson, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Novak Djokovic se va fuera 15 - 15 SET 1 1 - 5

El golpe de Kevin Anderson se estrella en la red 15 - 0 SET 1 1 - 5

Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Kevin Anderson que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Juego en blanco para Nole... Muy cómodo le está resultado el choque hasta ahora. Sirve ahora su rival para evitar que se defina ya el primer set (1-5).

Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Kevin Anderson se va fuera 0 - 30 SET 1 1 - 4

Gran volea desde media pista de Novak Djokovic que supera a Kevin Anderson y consigue el punto Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Kevin Anderson se va fuera Nuevo error de Kevin Anderson, ahora subiendo a la red y sin saber definir, que supone el segundo break en este partido del tenista serbio. Llama la atención el hecho de que no ha necesitado de ningún golpe ganador para ir venciendo tan fácilmente en esta manga. Bien explica el marcador, sin embargo, el número de errores no forzados del sudafricano (9). 1-4 gana el serbio...

0 - 0 SET 1 1 - 4

Kevin Anderson no consigue superar la red con su volea Dos nuevas bolas de break para Novak Djokovic, que está exprimiendo a su rival hasta el punto de forzarle a cometer errores (15-40). 15 - 40 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Ace de Kevin Anderson con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Novak Djokovic 0 - 30 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera

0 - 15 SET 1 1 - 3

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Nole cierra el cuarto juego dle primer set de forma cómoda. Está sacando bien y enganchando buenos golpes. Aun sin ser ganadores, están poniendo en bastantes dificultades al sudafricano (1-3). 0 - 0 SET 1 1 - 3

Kevin Anderson estrella su golpe de derecha en la red 15 - 40 SET 1 1 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera Saque liftado de Novak Djokovic, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Kevin Anderson se va fuera Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera Recurre el sudafricano a su buen servicio para recuperar el hilo del partido. Dos buenos servicios, uno a 220 km/h, que no puede contrarrestar Djokovic le sirven para llevarse su primer juego de esta primera manga (1-2). Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Novak Djokovic se va fuera

30 - 0 SET 1 0 - 2

El revés de Novak Djokovic se va fuera Saque plano de Kevin Anderson, el resto de Novak Djokovic se va fuera Se anota Nole también el segundo juego del partido. Seis errores no forzados de Anderson, que están propiciando que este inicio de partido sea favorable al serbio (0-2). 0 - 0 SET 1 0 - 2

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Kevin Anderson no puede precisar el resto y la bola se va fuera

15 - 30 SET 1 0 - 1

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 15 - 15 SET 1 0 - 1

Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea 0 - 15 SET 1 0 - 1

Kevin Anderson estrella su golpe de revés en la red Y llegó la doble falta y el break para el serbio! Comienza mandando el 12 veces campeón de un Grand Slam (0-1). Kevin Anderson falla su segundo servicio, doble falta

Primera bola de break del partido. Es para Novak Djokovic... 30 - 40 SET 1 0 - 0

El golpe de derecha de Kevin Anderson se va fuera 30 - 30 SET 1 0 - 0

El revés de Kevin Anderson se va fuera 30 - 15 SET 1 0 - 0

Kevin Anderson con una volea cercana a la red consigue el punto 15 - 15 SET 1 0 - 0

El golpe de Kevin Anderson se estrella en la red

15 - 0 SET 1 0 - 0

El revés de Novak Djokovic se va fuera Comenzará sacando Kevin Anderson. Ya han saltado los dos tenistas a la Pista Central del All England Club y ya están realizando los ejercicios de calentamiento. Seis veces se han visto las caras, por cierto, estos dos hombres, con un balance de cinco victorias para el serbio y solo una para el sudafricano. De esos enfrentamientos, dos fueron en hierba y, más concretamente, en Wimbledon. Ambos partidos, en 2015 y 2011, los ganó el serbio. 49 saques directo anotó el tenista natural de Johannesburgo en lo que es su mejor arma. Y es que 172 aces acumula en este torneo el jugador de 32 años.

Llega Anderson de un partido largo, largo, largo. Sudor y sangre le costó derrotar a John Isner en el segundo partido más largo de la historia del All England Club (6h 36 min). Su mejor carta de presentación es la victoria obtenida ante el vigente campeón, Roger Federer, en cuartos de final del torneo. El africano llegó a tener una bola de partido en contra, pero se repuso para levantar dos sets en contra y sellar su pase a semis. De hecho, es solo la segunda vez en toda su carrera que llega a semifinales o más allá. De 36 participaciones, solo ha llegado a estar entre las cuatro mejores raquetas del torneo en ese ya nombrado US Open y en esta edición de Wimbledon. Delante tendrá, por su parte, al sudafricano Kevin Anderson, que juega hoy su segunda final de Grand Slam, después de la disputada en el US Open el año pasado. En esa ocasión, Anderson perdió contra el número uno del mundo, la víctima de Novak en semifinales. A sus 31 está, pues, ante la oportunidad de llevarse su decimotercer grande, después de eliminar en semifinales a Nadal en un partido épico. Jugado en dos días, el choque cayó del lado del serbio (6-4, 3-6, 7-6, 3-6 y 10-8) en uno de los mejores duelos vistos entre ambos en los últimos tiempos.

Es, así, la quinta final de Djokovic en el All England Club. Se coronó rey de la hierba de Wimbledon en 2015 y 2014 ante Roger Federer y en 2011 contra Rafael Nadal. La única final que perdió fue en 2013 frente a Andy Murray. El serbio disputa su 22ª final de un grande, donde buscará su 13º título. Y lo que es más importante, sobre todo a nivel personal, el primer Grand Slam desde Roland Garros 2016, cuando le ganó a Andy Murray (3-6, 6-1, 6-2 y 6-4). A partir de ahí, una final en el US Open en ese mismo año, perdida en este caso contra Stan Wawrinka, es el único bagaje de Nole en un torneo de renombre. No está Rafael Nadal en esta final de Wimbledon 2018, pero sí está un hombre que, para el bien del tenis como deporte, vuelve a estar como en sus mejores días. Un Novak Djokovic que, tras un dura travesía por el muro de las lamentaciones (en forma de lesiones), vuelve hoy a una final de Grand Slam. Muy buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión de la final masculina de Wimbledon que disputarán el sudafricano Kevin Anderson y el serbio Novak Djokovic! Comenzamos!