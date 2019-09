Lo normal es que el choque entre la alemana Angelique Kerber y la china Shuai Zhang en el Abierto de China, con victoria para la primera por 6-2, 1-6 y 6-4, se hubiera quedado en un resultado más dentro del torneo asiático. Sin embargo, lo sucedido en la grada del Diamond Court durante el partido le ha dado un alcance planetario.

Los hechos se desencadenaron a raiz de los ánimos que un hincha local dedicó a la tenista alemana. Sus palabras de aliento provocaron una tensa discusión que desembocó en una bochornosa pelea en la que se vieron involucrados varios familiares y el entrenador de Zhang.

El vídeo, grabado por otro aficionado, ya se han hecho virales.

The guy in blue shirt is Zhang Shuai's player box's guest, and he was assauting and beating one of Angie's Chinese fan after the match, blaming the Angie's Chinese fans cheering for Angie in Zhang Shuai's hometown, I think that's why Zhang shuai got so many haters pic.twitter.com/aJ7qWMVf3u