Rafael Nadal se lamentó por los errores que cometió en su partido de cuartos de final del Abierto de Australia, en el que cayó eliminado ante Stefanos Tsitsipas, y desgranó la dura derrota contra el griego después de haber ganado con solvencia los dos primeros sets.

«La preparación no había sido perfecta. No es una oportunidad perdida, no, de estar en la pelea sí. Era un partido de cuartos, no una final. No estoy contento ahora mismo, claro. Qué le vamos a hacer. Podemos jugar mejor la próxima vez. Lo he intentado hoy también», explicó el balear al término del encuentro.

«He cometido unos errores determinantes en el tie break. Los dos primeros sets he jugado bien, pero él también ha jugado peor esos dos primeros sets que después. No viene bien engañarse ni buscar razones. Ha jugado después a un buen nivel. Ha cometido pocos errorres, cogía la pelota muy pronto, ha sacado muy bien. He estado allí en todo momento. Físicamente quizás me faltaba un pelín, quizá esa chispa, y no hace falta explicarlo más», agregó.

El balear profundizó en los fallos que alejaron la victoria e impidieron su pase a semifinales en Melbourne: «He fallado un smash y una derecha y otro smash en el tie break. Ahí se complica el partido. Me han faltado cosas y él ha jugado mejor a partir de ahí. Felicitarle, no han salido las cosas de la forma que esperábamos aquí, pero me voy más sano que hace semana y media y mucho más positivo».

Tras asegurar que en el quinto set no había jugado mal, sino que había hecho «un juego malo», el balear no pudo acabar la entrevista por un calambre que dio fe de la dureza de un partido que se alargó más de cuatro horas.