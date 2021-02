Abierto de Australia Karatsev, brillante sorpresa en Melbourne El tenista ruso, número 114 del mundo, jugará las semifinales tras batir contra pronóstico a Dimitrov Semifinalista tras haber tenido que jugar la previa, apenas había ganado tres partidos en el circuito principal en su carrera

El ruso Aslan Karatsev, número 114 del mundo y procedente de la clasificación, se ha convertido en la gran sorpresa del Abierto de Australia tras batir al búlgaro Grigor Dimitrov y meterse en las semifinales del torneo de Melbourne. Así, con 27 años, se ha convertido en el primer jugador de la era Open en alcanzar esta ronda en su primer Grand Slam. Ahora se verá las caras en las semifinales con el número uno del mundo Novak Djokovic o con el alemán Alexander Zverev.

«Es una sensación increíble, primer Grand Slam, primera semifinal, es increíble», reaccionó Karatsev tras batir a Dimitrov contra pronóstico, si bien el búlgaro arrastró molestias en la zona lumbar en el tercer set, hasta el punto de que tuvo graves problemas para servir al final de la manga y tuvo que ser atendido fuera de la pista por los médicos.

Karatsev, sensación de la jornada, apenas había ganado tres partidos en el circuito principal desde el comienzo de su carrera. Para llegar al hito de las semifinales en Melbourne tuvo que pasar por la fase de clasificación, que tuvo lugar de forma excepcional en Doha a mediados de enero, para ganarse su lugar en el cuadro principal.

Y en su camino al penúltimo escalón del torneo eliminó sucesivamente al número nueve del mundo, Diego Schwartzman, en la tercera ronda, a la promesa canadiense Félix Auger-Aliassime en octavos de final, y finalmente a Dimitrov en cuartos.

Contra el búlgaro no fue un partido fácil, ni siquiera después de romper y ponerse con 2-1 en el primer set. Llegó a conceder seis juegos consecutivos después que le pusieron contra las cuerdas. Pero se mantuvo firme mientras que Dimitrov, que no había insinuado ninguna dificultad física particular al comienzo del partido, de repente comenzó a venirse abajo. Finalmente el ruso ganó por 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2.

Este increíble resultado permitirá a Karatsev saltar al top 40 en el ranking ATP, y su clasificación asegura que el tenis ruso cuente con dos representantes en semifinales, ya que en otro de los choques de cuartos de final se medirán sus compatriotas Daniil Medvedev y Andrey Rublev.