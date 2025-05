Otro zarpazo del CB Sevilla Femenino, a un paso del ascenso (46-68)

Segundo paso al frente por el ascenso a LF Challenge del DOC Gardenstore Sevilla Femenino, que cuenta sus partidos por victorias en Vilagarcía de Arousa tras tumbar este viernes por 22 puntos (46-68) al Maristas Coruña en el a priori encuentro más complicado del cuadro para las sevillanas. Con este nuevo triunfo, las hispalenses ya están clasificadas para una de las dos semifinales (son finales, en realidad) que reparten el domingo las plazas de ascenso.

Las chicas dirigidas por Edu Pérez demostraron su superioridad desde el principio ante las gallegas con un 12-19 al final del primer cuarto que se amplió hasta el 22-39 al intermedio tras un parcial de 10-20 que encarrilaba el partido. No contento con ello, el CB Sevilla Femenino también se adjudicó el parcial del tercer segmento (10-16), a la vuelta del descanso, y sólo el último pudieron ganar las herculinas, aunque el 14-13 no hizo peligrar en ningún momento el rotundo triunfo del equipo hispalense, que afianza su liderato al frente del Grupo I, siendo el único de los cuatro equipos con dos victorias y basket average favorable (+29).

Su primera 'víctima', el Romakuruma Mataró, venció hoy al Picken Claret (64-66), que ya está eliminado y será ya el último rival de las sevillanas en la primera parte de la fase de ascenso. El partido, este sábado a las 13:30 horas. Antes, en el otro encuentro del Grupo I se medirán el Mataró y el Maristas, ambos con un triunfo, pujando por el otro billete a semifinales.

Con 17 puntos, cuatro rebotes y 23 créditos de valoración, Marta García volvió a ser la más destacada del CB Sevilla Femenino, secundada por los diez puntos de María Recio y los nueve de Inés Ríos. El equipo hispalense dominó claramente el rebote con 41 capturas, acertó 9 de sus 28 intentos triples y logró una valoración colectiva de 83 créditos como mayor prueba de que el bloque funcionó a pleno rendimiento. Tan bien que uno de los favoritos al ascenso como el Maristas no tuvo una sola opción. De este modo, a golpe de triunfo, el sueño del ascenso continúa más vivo que nunca para el CB Sevilla Femenino.

Más temas:

Baloncesto

Femenino