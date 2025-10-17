Suscribete a
ABC Premium

REMO

La VIII Sevilla International Rowing Masters Regatta reúne en la Cartuja a 700 deportistas de trece países

Esta competición internacional de veteranos se disputa este fin de semana con su epicentro en el Centro Especializado de Alto Rendimiento

La Regata Sevilla - Betis cumple 65 años con la vista puesta en el 8 de noviembre

Presentación de la VIII Sevilla International Masters Regatta en el CEAR de la Cartuja
Presentación de la VIII Sevilla International Masters Regatta en el CEAR de la Cartuja M. G.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La octava edición de la Sevilla International Rowing Masters Regatta se disputa este fin de semana en la capital andaluza. Consolidada en el calendario de World Rowing con el paso de los años, el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja (CEAR) reunirá ... este fin de semana a unos 700 deportistas y 380 tripulaciones procedentes de trece países.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app