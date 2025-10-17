La VIII Sevilla International Rowing Masters Regatta reúne en la Cartuja a 700 deportistas de trece países

La octava edición de la Sevilla International Rowing Masters Regatta se disputa este fin de semana en la capital andaluza. Consolidada en el calendario de World Rowing con el paso de los años, el Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja (CEAR) reunirá ... este fin de semana a unos 700 deportistas y 380 tripulaciones procedentes de trece países.

La competición internacional de veteranos, presentada este viernes en el CEAR con la asistencia del presidente de la Federación Andaluza de Remo, Fernando Briones; el director general de Eventos e Infraestructuras deportivas de la Junta de Andalucía, Gorka Lerchundi; y el gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Ricardo Villena, contará con un total de 1.346 participaciones entre las categorías masculina, femenina y mixtas, para las que en concreto hay inscritas 171, 112 y 97 tripulaciones, respectivamente.

Con lógica mayoría por parte de los representantes españoles, la delegación foránea se completa este año con deportistas de Reino Unido, que participa con 10 clubes, Portugal (6), Francia (5), Irlanda (5), Italia (3), Países Bajos (2), Alemania (2), Uruguay (1), India (1), Bélgica (1), Japón (1) y República Checa (1).

En cuanto a la participación nacional, hay que señalar que procede de un total de 25 clubes de ocho comunidades, en concreto de Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco.

Después de los actos protocolarios de este viernes, con presentación en el CEAR La Cartuja y un concierto de bienvenida programado por la tarde en el Real Alcázar con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, la Sevilla International Rowing Masters Regatta, que se disputa sobre la distancia de 1.000 metros y ha celebrado los días previos un Campus de entrenamientos, comenzará el sábado a las 10.00 horas en una primera jornada que concluirá en torno a las 18.00 horas con 55 mangas en el programa. Ya por la noche, se celebrará la Cena de las Naciones, con las instalaciones del Club Deportivo Remo Sevilla como escenario a partir de las 20.00.

🚣‍♀️🚣‍♂️ La 8ª #Sevilla International #Rowing Masters Regatta traerá este fin de semana el mejor #remo a la ciudad



‼️El @cartujacear acoge este vento internacional que hoy ha presentado su cartel con la presencia de @gorkalerchundi #AndalucíaElLugarDelDeporte pic.twitter.com/svp66FkUJ9 — Andalucía es Deporte (@DeporteAND) October 17, 2025

Botes mixtos y jornada inclusiva

La segunda y última jornada se disputará el domingo entre las 9.00 y las 14.00 horas con la disputa de otras 36 mangas, 32 de ellas mixtas y tras las que se celebrarán las pruebas de ocho con timonel. Y de forma paralela, como suele ser costumbre desde 2021, el cierre de la competición internacional de veteranos incluirá la actividad de remo inclusivo denominada 'Rema. Compite. Vive'.

Con motivo del Día mundial contra el cáncer de mama, que se celebra precisamente este domingo, 19 de octubre, la Federación Andaluza de Remo ha organizado por quinta edición dicha jornada de sensibilización y reconocimiento en la que participarán un centenar de mujeres que han superado el cáncer de mama y que, poniendo en valor las virtudes del remo para la recuperación de esta enfermedad, tomarán la dársena del Guadalquivir en embarcaciones de remo de mar y llaut.

A dicha jornada de remo inclusivo, organizada en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, acudirán seis entidades y asociaciones procedentes de Sevilla, Cádiz y Málaga, a las que la FAR reconoce la labor que realizan al tiempo que ponen en valor los beneficios de la práctica del remo en la recuperación de una mastectomía.

Exactamente, participarán la asociación VidaON, con la que colabora el Club de Remo San Jerónimo; las también sevillanas Leonas del Guadalquivir del Club de Remeros y Piragüistas Veteranos, las chicas de El Candado con ellas, proyecto llevado a cabo en colaboración con la Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama ASAMMA y la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC); sus paisanas de las Vikingas Rosas BCS del Club de Remo La Cala del Moral, el Club de Remo Torremolinos y el equipo BCS del Club de Remo Algeciras, que colabora con la Asociación Bandera Rosa del Campo de Gibraltar.

La VIII Sevilla International Rowing Masters Regatta, cuyas dos jornadas serán retransmitidas a través del canal de Youtube de la FAR, está organizada por la Federación Andaluza de Remo en colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, Dársena Deportiva Sevilla, Cruzcampo y Coca-Cola.