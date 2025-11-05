Suscribete a
ABC Premium

VOLEIBOL

Victoria en Bratislava del Fundación Cajasol Andalucía, que avanza de ronda en Europa (2-3)

CEV CHALLENGE CUP

El Club Voleibol Esquimo venció al VK Slovan Bratislava y se lleva la eliminatoria con su primer triunfo a domicilio en el Viejo Continente

El Fundación Cajasol Andalucía se juega su futuro europeo en Bratislava

El conjunto nazareno celebra en Bratislava la clasificación europea
El conjunto nazareno celebra en Bratislava la clasificación europea m. g.

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Histórica victoria para el Fundación Cajasol Andalucía, que venció 2-3 al VKSlovan Bratislava en un durísimo encuentro que se decidió en el desempate. Las nazarenas se llevaron los dos primeros sets y fueron por delante en los dos siguientes aunque se ... quedaron en Eslovaquia. Finalmente, consiguieron cerrar el pase a la siguiente ronda con una victoria en el desempate por 12-15, sumando así la primera victoria fuera de Europa de la historia del club.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app