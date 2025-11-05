Victoria en Bratislava del Fundación Cajasol Andalucía, que avanza de ronda en Europa (2-3)

Histórica victoria para el Fundación Cajasol Andalucía, que venció 2-3 al VKSlovan Bratislava en un durísimo encuentro que se decidió en el desempate. Las nazarenas se llevaron los dos primeros sets y fueron por delante en los dos siguientes aunque se ... quedaron en Eslovaquia. Finalmente, consiguieron cerrar el pase a la siguiente ronda con una victoria en el desempate por 12-15, sumando así la primera victoria fuera de Europa de la historia del club.

Máxima igualdad en el inicio de partido entre dos conjuntos que sumaron errores y apretaron en el saque. Así se llegó al nueve iguales con Kira Thomsen puntuando. Maguilaura Frías abrió diferencias por zona cuatro con dos buenos ataques que pusieron el 10-12. Las locales se hicieron fuertes atacando con determinación y el bloqueo no supo frenarlo. Con 19-16, las nazarenas, con Herman al saque, sumaron un parcial de cuatro a cero y se pusieron por delante. El equipo nazareno peleó e impuso su calidad en ataque para terminar cerrando un ajustado primer set (22-25).

Con el primero ya en el bolsillo, Louise Sansó apareció en el inicio del primer set para poner dos bloqueos y un gran primer tiempo para empezar 2-5. Muy pronto se volvió a igualar el encuentro a siete puntos. La recepción se ajustó y el bloqueo nazareno funcionó hasta sumar el 14-17 en el electrónico. Frías y Thomsen tiraron en anotación para el Fundación Cajasol Andalucía. Prol, como opuesta, también puso el 15-18 y se sumó en ataque. El final de set fue de un gran juego por parte de las de Torronteras, que no permitieron ataques de las locales y fueron muy activas en defensa para terminar cerrando el segundo parcial por 17-25.

Con el set de oro ya asegurado, el Fundación Cajasol Andalucía no bajó el nivel al inicio del tercer set y pronto colocó el 3-7 con bloqueos de Herman y Sansó y un gran ataque de Kira Thomsen por cuatro. Pero el VK Slovan Bratislava no bajó los brazos y continuó subiendo su nivel e igualando el encuentro a catorce puntos. Reaccionó el conjunto nazareno con su bloqueo y siendo contundentes por las alas hasta situar el 17-19. Un 20-22 parecía dejar encaminado el partido pero de nuevo las eslovacas se impusieron, unidos a los errores de las nazarenas, para terminar cerrando el tercer set por 25-23.

El cuarto empezó con tres bloqueos del Fundación Cajasol Andalucía: Louise Sansó, Kira Thomsen y Emery Herman pusieron el tejado para no dejar pasar ni una bola. Con 1-4, primer tiempo muerto local. Y con 3-9, el segundo. El gran nivel de saque exigió mucho al VK Slovan Bratislava y las nazarenas cerraron bien el bloqueo. De nuevo las locales pusieron un nivel más y el 10-12. El rally más largo del partido, con una infinidad de ataques y defensas, terminó del lado nazareno. El 12-18 ponía de cara la eliminatoria, pero se atascó el equipo de Torronteras y por primera vez en el set consiguieron las eslovacas ponerse por delante 22-21, cerrándolo con 25-22.

El desempate de nuevo en juego. Maguilaura Frías marcaba el camino desde cuatro y Kira Thomsen por seis. Se llegó al 5-8 al cambio de campo con un gran ataque de Kira por zona cuatro. Dos errores consecutivos con dos bolas fuera, el VK Slovan Bratislava puso la igualdad a once puntos y la máxima tensión en el pabellón. Un saque fuera del Slovan firmó la victoria por 12-15, permitiendo que el Fundación Cajasol Andalucía lograse su primera victoria de la historia en Europa lejos de Dos Hermanas y el pase a dieciseisavos de final de la CEV Challenge Cup.

🇪🇺💚 Las palabras de nuestra líbero Sasa Barón tras la GRAN VICTORIA en BRATISLAVA



💪🏽 La ILUSIÓN de todo el equipo por pasar a la siguiente ronda #SomosCajasol #SomosEsquimo pic.twitter.com/mqr1dVZjG2 — Club Voleibol Esquimo🏐💚 (@CAVEsquimo) November 5, 2025

Dos posibles rivales en la siguiente fase

El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo encuentro el sábado a las 17.00 horas frente al Arenal Emevé con la firme intención de volver a la senda de la victoria en la tan igualada Liga Iberdrola. Actualmente, el equipo se encuentra en quinta posición, con seis puntos, empatado con otros tres equipos. En la CEV Challenge Cup se enfrentará al CV Prostejov de la República Checa o al CV Dynamo Apeldoorn de Países Bajos, cuya eliminatoria se decidirá este jueves.