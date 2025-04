La victoria del Alzira FS retrasa el ascenso a Primera del Betis Futsal

El ascenso del Real Betis Futsal, que está a punto de consumarse, tendrá que esperar. No pudo ser este sábado, a falta de dos jornadas, ya que no se dieron las dos variables necesarias para que fuera matemático: que la victoria del conjunto verdiblanco en Amate contra el Levante FS (6-1) fuese acompañada del pinchazo del Family Cash Alzira, el segundo de la tabla, contra O Parrulo de Ferrol, tercero. No fallaron los valencianos en su cancha (5-2) y postergaron así el ascenso del Betis, que el próximo fin de semana, en la penúltima jornada, visita al UD Ibiza.

En primer lugar, el Betis Futsal logró lo que hacía muchos años que no conseguía: derrotar al Levante FS. Y lo hizo con el mazo, sin dar opciones a los visitantes en Amate, donde estuvieron presentes en la grada, por cierto, Antony y Natan. A los doce minutos ya gobernaba el partido por 3-0 y al descanso lo había encarrilado con un repóquer de goles (5-1) hasta el punto que el segundo tiempo fue un mero trámite que le sirvió a Pablo Otero para completar su hat-trick. Franco Spellanzon abrió el marcador, Otero abrió brecha por duplicado hasta el 3-0 y entre Rafael López y Dickson Laguna sentenciaron al intermedio con dos dianas más. Ignacio Parreño anotaba el gol del honor del Levante, que nada pudo hacer en la segunda parte ante un Betis muy superior que firmaba su quinta victoria consecutiva.

A partir de ahí, sólo quedaba esperar al resultado del choque entre el Family Cash Alzira y el O Parrulo Ferrol, segundo y tercero de la clasificación. Vencieron los locales e impidieron que los verdiblancos ya fuesen equipo de Primera. El Betis Futsal, dirigido por André Brocanelo lidera la tabla con 61 puntos tras 28 partidos jugados. Ha ganado 19, empatado cuatro y perdido cinco. Es además el máximo realizador de la categoría con 135 goles y ha encajado 78. El Alzira, tras su triunfo sobre O Parrulo, suma 56 puntos cuando quedan sólo seis por disputarse.

Real Betis Futsal - Levante FS Ficha técnica Real Betis Futsal: Marcos Ferreyra, Alejandro García, Rafael López, Dickson Laguna y Pablo Otero -cinco inicial-; Starna, Spellanzon, Lin, Quique Hernando, Povea, Henrique e Isma.

Levante UD FS: Ignacio Serra, Pablo García, Ignacio Benages, Pedro Navajas y Pedro Toro -cinco inicial-; José Iglesias, Ignacio Parreño, Antonio Modesto, Omar Molines, Daniel Llopis, Antón Fraile y Alberto Parreño.

Goles: 1-0, m. 6: Franco Spellanzon. 2-0, m. 7: Pablo Otero. 3-0, m. 12: Pablo Otero. 4-0, m. 16: Rafael Lopez. 4-1, m. 17: Ignacio Parreño. 5-1, m. 18: Dickson Laguna. 6-1, m. 22: Pablo Otero.

Árbitros e incidencias: Ricardo García, Noelia Gutiérrez, Eugenio José Quintero y Álvaro Cubero. Amonestaron por parte de los locales a Henrique; y por parte del Levante, a Ignacio Benages. Partido correspondiente a la jornada 28 de la Segunda División de Futsal disputada en el Centro Deportivo Amate.

Excelente temporada

No puede olvidarse además que el conjunto verdiblanco disputó en enero la Supercopa de España, con formato de Final Four. En semifinales derrotó a ElPozo Murcia en los penaltis (2-2 en el tiempo reglamentario) y en la final plantó cara al Jimbee Cartagena (3-1), siendo finalmente superado por los murcianos. En ambos encuentros demostró que su nivel competitivo era muy alto, de Primera división ni más ni menos, la categoría a la que está cada vez más cerca de regresar,

Más temas:

Betis