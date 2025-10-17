Suscribete a
Valentina Carreras y Judith Hernández se citan este sábado en la final del Open Sevilla de tenis

A las 11.00 horas comenzará el partido decisivo del torneo IBP Tenis 1.000 del Club Náutico, con entrada libre para el público

La tenista sevillana Margara de Villar, disputando las semifinales del Open Sevilla de tenis
El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena ha cubierto en la tarde de este viernes su penúltimo capítulo con la celebración de las semifinales. El torneo hispalense, puntuable para el Circuito Nacional IBP Tenis en la categoría 1.000 y que ... se disputa sobre tierra batida en categoría femenina desde el pasado miércoles, ya tiene cartel para su gran final, programada este sábado a partir de las 11:00 horas con entrada libre para el público.

