Suscribete a
ABC Premium

RUGBY

Solvente triunfo de las Cocos sobre el Cisneros en la Cartuja (31-19)

LIGA IBERDROLA

Las maireneras, que estrenaban nuevo tándem en el banquillo, encarrilaron pronto un partido que jamás peligro en el campo Juan Arenas

Poderosa victoria del Cajasol Real Ciencias ante la Santboiana (33-13)

Solvente triunfo de las Cocos sobre el Cisneros en la Cartuja (31-19)
JUAN MARÍA VÉLEZ

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla, dirigido ahora por Irene Romero 'Perdi' y Michel Hogg 'Koi' tras la destitución de Massimo Sandri, recibió a un Complutense Cisneros que con varias bajas resultó más flojo de lo esperado en la Cartuja. Encarrilaron pronto las ... verdinegras el encuentro para asegurar una victoria importante y así las cosas sumar los ensayos y puntos suficientes para afianzar la victoria y un bonus.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app