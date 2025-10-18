Solvente triunfo de las Cocos sobre el Cisneros en la Cartuja (31-19)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla, dirigido ahora por Irene Romero 'Perdi' y Michel Hogg 'Koi' tras la destitución de Massimo Sandri, recibió a un Complutense Cisneros que con varias bajas resultó más flojo de lo esperado en la Cartuja. Encarrilaron pronto las ... verdinegras el encuentro para asegurar una victoria importante y así las cosas sumar los ensayos y puntos suficientes para afianzar la victoria y un bonus.

Tras los cuatro ensayos del primer tiempo en la segunda parte se mantuvo el dominio territorial y la posesión del balón, pero algo de relajación en defensa permitió a las madrileñas mostrar su mejor versión e ir sumando puntos en el electrónico del Juan Arenas y recortar distancias.

Simón Verde Sport Cocos Sevilla - Complutense Cisneros Ficha técnica 1 Simón Verde Sport Cocos Sevilla: Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Concha Moreno y Lea Ducher. También jugaron: Lucía Aguayo, María Estepa, Ana Caravaca, Marina San Román, Marta Núñez Irene León, Nora Colorado y Elena Vallejo. 2 Complutense Cisneros: Paula Canales. M. Mar Laorga, Sofía Ayuso, Margarita Blanco, Inés El Ammouri, Natalia Castro, Lourdes Novillo, Iratxe Aramburu, Elena Amo, Zahía Pérez, Arantxa Leotte, Elena Iratxche, Celia Heredia e Ingrid Algar. También jugaron: Joana Stella, Ana Cortés, Andrea Martín Chavarri, Michelle Azcona y Ana Muñoz. 3 Marcador: 5-0, m. 3: ensayo de Lea Ducher; 12-0, m. 19: ensayo de Miriam Roig transformado por Lea Ducher; 17-0, m. 24: ensayo de Blanca Ruiz; 24-0, m. 33: ensayo de Irene González transformado por Idaira García; 24-7, m. 41: ensayo de Paula Canales transformado por Zahía Pérez; 31-7, m. 43: ensayo de Idaira García transformado por ella misma; 31-12, m. 57: ensayo de Sofía Ayuso; 31-19, m. 75: ensayo de Ana Cortés transformado por Zahía Pérez. 4 Árbitro e incidencias: Joaquín Santoro. Amarilla a María Estepa por falta reiterada (m. 59). Partido disputado en el campo Juan Antonio Arenas, en la Cartuja.

El Silicius Majadahonda, próximo rival

Las sevillanas, con la victoria en el bolsillo, movieron su banquillo para dar minutos a todas las jugadoras, no se dejaron sorprender y aseguraron una victoria con bonus importante de cara al objetivo de alcanzar plaza de play off por el título. La próxima jornada, los Cocos jugarán en el campo del Valle de las cañas del Silicius Majadahonda el sábado 25 de octubre a las 16.00 horas.