Suscribete a
ABC Premium

RUGBY

Trabajado triunfo en La Coruña de las Cocos, que estrenan su casillero de victorias a domicilio (12-18)

LIGA IBERDROLA

Las verdinegras se impusieron a las herculinas gracias a su dominio territorial y de la posesión

Un Cajasol Real Ciencias de dos caras se diluye tras el descanso y sucumbe en Villajoyosa (40-21)

Las Cocos, en uno de los partidos jugados en el Juan Arenas esta temporada
Las Cocos, en uno de los partidos jugados en el Juan Arenas esta temporada abc

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla sumó este sábado en La Coruña, en partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Iberdrola, una importante victoria que le permitió desquitarse de las dos derrotas consecutivas sufridas con el Majadahonda, a domicilio, y ... con el Sant Cugat en la Cartuja. Controlaron las verdinegras el choque en todo momento pero no fue hasta la segunda parte cuando encarrilaron y certificaron su primer triunfo fuera de casa de la temporada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app