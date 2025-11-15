Trabajado triunfo en La Coruña de las Cocos, que estrenan su casillero de victorias a domicilio (12-18)

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla sumó este sábado en La Coruña, en partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Iberdrola, una importante victoria que le permitió desquitarse de las dos derrotas consecutivas sufridas con el Majadahonda, a domicilio, y ... con el Sant Cugat en la Cartuja. Controlaron las verdinegras el choque en todo momento pero no fue hasta la segunda parte cuando encarrilaron y certificaron su primer triunfo fuera de casa de la temporada.

Tras un inicio igualado, las Cocos se hicieron con el dominio territorial. Pronto llegó un primer ensayo después de varias fases de delantera culminadas por Sofía Brussoni. En seguida empataron las gallegas en una contra y en una de las muy pocas ocasiones en las que alcanzaron la veintidós defendida por las verdinegras, que jugaban con ligero viento a favor y aunque sin lluvia sobre un campo muy mojado y el balón muy resbaladizo, lo que propiciaba errores en ambos equipos.

En el minuto 24, un golpe no fue aprovechado por Lea para tomar más ventaja. Se jugaba casi todo el tiempo en campo local y se conseguía romper la línea de ventaja en los puestos de tres cuartos con cierta facilidad en acciones de Sofía, Idaira y Lea. En los últimos quince minutos no se movió el marcador hasta el descanso (5-8).

La segunda parte comenzó con decidido ataque sevillano y premio temprano de un ensayo tras varias fases de agrupamiento de delantera que culminó Ceci Benza y transformó Lea. Y seguían jugando las Cocos en terreno defensivo rival, sin dejar salir a las locales de su campo. Las coruñesas consiguieron varias jugadas ofensivas tras una carrera de 50 metros de la holandesa Kika Mulling que consiguió frenar Marta Carmona, Arahal, con una zancadilla francesa a pocos metros del ensayo.

CRAT A Coruña - Simón Verde Sport Cocos Sevilla Ficha técnica CRAT A Coruña: Divine Leis, Alicia San Martín, Iria Anidos María da Conceição Peixoto, Oihane López de Ullibarri, Judith Hernández, Ana Peralta, Elsa Porto, Alejandra Fernández, Carolina 'Chía' Alfaro, Alba Lisandra Martínez, Isabel Rodríguez, Laura García, Kika Mulling e Inés Spínola. También jugaron: Sara Ansede, Cata Suárez y Rosina Mernies.

Simón Verde Sport Cocos Sevilla: Araceli Baena, Marieta Román, Miriam Roig, Irene González, Katie Barnes, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Claudia Sánchez, Sofía Brussoni, Idaira García, Marta Carmona 'Arahal' y Lea Ducher. También jugaron: Concha Moreno, Carmen 'Mele' Fernández, Valle Viñas, Ana Caravaca, Marina San Román, Lucía Aguayo y Nora Colorado.

Marcador: 0-5, min. 10: ensayo de Sofía Brussoni; 5-5, min. 14: ensayo de Alba Lisandra Martínez; 5-8, min: 18: golpe transformado por Lea Ducher. 5-15, min. 43: ensayo de Cecilia Benza transformado por Lea Ducher; 5-18, min. 73: golpe transformado por Lea Ducher; 12-18, min. 78: ensayo de Ana Peralta transformado por Chía Alfaro.

Árbitro e incidencias: Roger Parera. Partido de la Liga Iberdrola disputado en el Campus Universitario Elviña, en La Coruña.

Con más igualdad y lluvia intermitente que provocaba errores transcurrían los minutos sin cambios en el marcador, hasta pasada la media hora, con un golpe fácil centrado frente a palos transformado por Lea Ducher. La última jugada fue favorable a las herculinas, que buscaban con insistencia el bonus defensivo. Tras una touche cercana y varias fases de paquete, culminaron las coruñesas con un golpe a la mano que acabó con ensayo de Ana Peralta bajo palos y transformó la chilena Chía Alfaro. La próxima jornada no se jugará hasta el 14 de diciembre, fecha en la que el Getxo RT visitará el Juan Arenas de la Cartuja a las 16 horas.