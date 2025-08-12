Suscribete a
ABC Premium

La tensa espera del Baloncesto Sevilla: el club y toda la ACB aguardan el auto de las cautelares

El club hispalense sólo podría competir la próxima temporada si el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona concediera las medidas

Se pospone al martes la resolución judicial sobre la petición de cautelares del Baloncesto Sevilla

El Betis Baloncesto 2024-25, el día de su presentación en Torre Sevilla
El Betis Baloncesto 2024-25, el día de su presentación en Torre Sevilla JUAN FLORES
Sergio A. Ávila

Sergio A. Ávila

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Se alarga la espera, que parece eterna, para el Baloncesto Sevilla, cuyo futuro depende del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona sobre las medidas cautelares solicitadas y cuyo juicio se celebró el pasado viernes en el citado tribunal de ... la Ciudad Condal. Dado el carácter urgente del caso por las circunstancias tan especiales y difíciles que está viviendo el club hispalense, se aguardaba una resolución inmediata, incluso para el mismo viernes por la tarde. Pero no hubo fallo entonces, tampoco el lunes ni en la jornada de este martes, que apuntaba a ser la definitiva de esta larga historia, según la información que le constaba ayer al club hispalense. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, artículo 135), el tribunal dispone de cinco días para decidir mediante auto sobre la solicitud de medidas cautelares tras la vista judicial.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app