RUGBY

Las Cocos, que «han abierto caminos en el deporte femenino», recibidas en el Ayuntamiento de Sevilla

LIGA IBERDROLA

El Simón Verde Sport Cocos Rugby atesora en su palmarés dos títulos ligueros y una Copa Ibérica, entre otros hitos

Emotivo homenaje al Club Waterpolo Sevilla por su trayectoria

Foto de familia del Simón Verde Sport Cocos Rugby en el Ayuntamiento de Sevilla
Foto de familia del Simón Verde Sport Cocos Rugby en el Ayuntamiento de Sevilla ABC

ABC de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento al equipo de rugby Simón Verde Sport Cocos Rugby, un referente del deporte sevillano y femenino nacional. Este club, con una amplia historia, ha destacado por su exitosa ... trayectoria y de compromiso con la cantera.

