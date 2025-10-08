Las Cocos, que «han abierto caminos en el deporte femenino», recibidas en el Ayuntamiento de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento al equipo de rugby Simón Verde Sport Cocos Rugby, un referente del deporte sevillano y femenino nacional. Este club, con una amplia historia, ha destacado por su exitosa ... trayectoria y de compromiso con la cantera.

Las 'Cocodrilas', que en la segunda jornada liguera ganaron por 17-0 al Olímpico de Pozuelo en la Cartuja, han marcado hitos importantes en el panorama nacional tras su ascenso a la máxima categoría del rugby español, la Liga Iberdrola, en la temporada 2017-2018. Han conquistado dos veces la Liga, en 2020 y 2022, además de la Copa Ibérica en 2020 y seis ediciones de liga andaluza.

Especialmente memorable fue el año 2020, cuando lograron el título liguero en su segundo año en la élite, demostrando un dominio excepcional al vencer a todos sus rivales en la temporada regular. Esta trayectoria meteórica ha impulsado al club hispalense a convertirse en uno de los referentes del deporte nacional llevando el nombre de Sevilla por toda España.

En este sentido, el primer edil ha destacado que «se trata de un club querido y admirado en Sevilla, que ha abierto caminos para el deporte femenino en una disciplina con gran tradición en la ciudad como el rugby». El acto sirvió para presentar la nueva equipación con motivos y mención a la ciudad de Sevilla.