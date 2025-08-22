Los sevillanos Rueda y Muñoz acceden a la Q2 en Hungría en una sesión práctica liderada por Quiles

José Antonio Rueda y David Muñoz, los dos sevillanos del Mundial de Moto3, separados por 100 puntos en la general de pilotos, se clasificaron en la sesión vespertina de este viernes para la Q2 del Gran Premio de Hungría en el nuevo circuito del Balaton Park, que está muy cerca del lago del mismo nombre y se encuentra a unos 90 kilómetros de Budapest. Por la mañana, los entrenamientos libres los lideró Pini, con Muñoz en la cuarta posición y Rueda, en la duodécima.

En la práctica oficial, Rueda logró el quinto mejor tiempo (1:46.999) y David Muñoz, que sufrió una caída sin consecuencias en la curva nueve, fue el séptimo más rápido con un registro de 1:47.209. El piloto de Brenes, que suma cuatro podios consecutivos, ha ascendido hasta la tercera posición de la general y se encuentra en el mejor momento de forma de la temporada, llegó a liderar la sesión con una vuelta de 1:47.585, pero finalmente fue Máximo Quiles, del CFMoto, el más veloz de la primera jornada en la pista magiar: 1:46.448.

El murciano fue arañándole progresivamente milésimas a su registro hasta liderar la parrilla de Moto3 por delante de Perrone (1:46.745), Pini (1:46.856), Piqueras (1:46.870) y Rueda, que arranca el fin de semana con 71 puntos de ventaja sobre Piqueras y querrá resarcirse, seguro, del quinto puesto logrado hace cinco días en Austria para volver a ganar o, al menos, subirse de nuevo al podio.

Adrián Fernández, Foggia, Roulstone, Yamanaka, Almansa, Carraro, Carpe y Rossi también se clasificaron directamente para una Q2 que se celebrará este sábado a las 13.10 horas. La carrera de Moto3 del Gran Premio de Hungría, decimocuarta prueba del año, se disputa el domingo, sobre 20 vueltas, desde las 11.00 horas.

