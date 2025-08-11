Los sevillanos Pepe García y Nico Pérez acaban quintos del Mundial infantil de tenis con la selección española
El combinado nacional cayó derrotado ante Francia (2-1) en los cuartos de final de este torneo internacional disputado en la ciudad checa de Prostejov
La selección española de tenis sub 14 masculina, con la presencia de los sevillanos Pepe García y Nico Pérez (seleccionador nacional), junto al murciano Jaime Alcaraz y el canario Stefan Sangichev, firmó una notable actuación en el Mundial sub 14 celebrado en Prostejov (República Checa), alcanzando los cuartos de final.
En la fase de grupos, España compitió ante Egipto, Corea del Sur y Austria. Tras una ajustada derrota inicial contra Corea por 2-1, el equipo reaccionó imponiéndose a Egipto por 1-2 y a Austria con un contundente 3-0, logrando así el pase a los cuartos de final. En esa eliminatoria, el combinado español cedió por 2-1 ante Francia, que posteriormente se proclamó campeona de las ITF World Tennis JuniorFinals 2025 tras vencer a Estados Unidos por 2-0 en la final.
Los españoles cerraron su participación con sendas victorias sobre Eslovaquia (2-1) y Venezuela (2-1) para alcanzar el quinto puesto final. Hay que recordar que esta misma selección nacional fue campeona de Europa, tras conquistar la Summer Cup Copa del Sol a principios de julio en Valencia. Esta actuación confirma el gran nivel del tenis juvenil español y la aportación clave de los tenistas andaluces en el escenario internacional.
Adolfo Abascal, a la Davis Júnior
El sevillano Adolfo Abascal, integrante de la selección nacional sub 16, ha conseguido la clasificación con España para la próxima Copa Davis Junior, que se celebrará del 3 al 9 de noviembre en Santiago de Chile. Un pase que se logró tras disputar la fase final en Le Touquet (Francia), donde se jugaban las seis plazas europeas. La selección española, capitaneada por Álex Aránega e integrada por el canario Alberto Pulido, el balear Toni Escarda y el propio Abascal, selló la clasificación venciendo a Suecia (2-1) tras caer ante Eslovaquia en los cuartos de final. Luego, en la lucha por el quinto puesto, cedió ante Turquía (2-1).
