El sevillano Santiago Montero, campeón del mundo juvenil de kitesurf

El Campeonato del Mundo juvenil de kitesurf ha concluido en aguas de Tarifa con un nuevo éxito para la sección de vela del Club Náutico Sevilla. El protagonista en este caso ha sido Santiago Montero Basterra (Eleveight), que se ha proclamado campeón mundial en la categoría sub16.

El deportista sevillano, que afrontaba la competición después de hacer sido quinto en el Mundial Big Air celebrado en Sylt (Alemania) sólo unos días antes, ha logrado su primer título intercontinental en la modalidad 'strapless' (sin sujeciones a la tabla) para ampliar un palmarés que ya incluía dos subcampeonatos mundiales en dicha modalidad, conseguidos en los años 2023 y 2024.

Lo ha hecho tras superar en la gran final al brasileño Pedro Alexandre y los también españoles Juan Moreno y Joaquín Montans en una prueba en la que los criterios de puntuación se centraban en la altura y distancia de los saltos, la potencia y dificultad técnica de los trucos, el riesgo general y la suavidad de los aterrizajes.

Alexandre gana en 'freestyle'

Por el contrario, en la categoría freestyle, con vientos de menor fuerza, el hispalense no pudo situarse entre los mejores en una competición dominada en este caso en la categoría sub16 por el brasileño Pedro Alexandre, que se impuso en la gran final al francés Leo Schlichter.

Santiago Montero Basterra, que reside en la localidad de Palomares del Río, ya había subido al podio en la Copa del Mundo esta temporada tras lograr la tercera posición el pasado mes de abril en la prueba celebrada igualmente en Tarifa correspondiente al circuito Big Air júnior del World Tour GKA (Global Kitesports Association).

Los próximos compromisos del deportista del Náutico Sevilla serán en las mismas aguas tarifeñas del 10 al 14 de septiembre con motivo de los Campeonatos de España y Andalucía de kitesurf.