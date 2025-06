El sevillano David Muñoz hace historia en Motorland con una victoria inolvidable

Definitivamente, el circuito de Motorland, en Alcañiz, es talismán para el motociclismo sevillano. En el trazado turolense, sede del Gran Premio de Aragón, logró su primera victoria mundialista José Antonio Rueda en septiembre de 2024 y este domingo ha hecho lo propio David Muñoz, que se ha subido por fin al primer cajón del podio tres años después de su debut en la categoría y tras 58 carreras. Bautismo ganador aparte, un día para la historia de este joven piloto de Brenes de 19 años, Muñoz logra así un punto de inflexión a su temporada, que estaba siendo de lo más compleja. Cambió de equipo este año, pasando del BOE Motorsports al Intact GP, sin que esta nueva etapa se estuviera traduciendo en resultados, con solo dos carreras concluidas de las siete celebradas... hasta hoy. Partiendo de la novena posición de la parrilla, Muñoz ha sido más paciente que nunca y, con la ambición acostumbrada y característica de su pilotaje, ha calculado los tiempos y ha hecho una magnífica carrera, sobrepasando en la última curva a Máximo Quiles para apuntarse el triunfo por 50 milésimas. Carpe, tercero, completó el podio de una prueba cuyo liderazgo correspondió durante muchos giros al líder del Mundial, José Antonio Rueda, hasta que el sevillano perdió varias posiciones de una tacada y tuvo que fajarse para remontar y concluir octavo.

Como casi siempre en Moto3, fue una carrera de muchas alternativas, nada previsible. Quiles salió muy agresivo, adelantando a Lunetta, para evitar la escapada de Rueda, cuyo objetivo era marcar diferencias desde el inicio y, si podía, marcharse. David Muñoz adelantó cinco posiciones en la primera vuelta, que fueron seis en el segundo giro, aún con la carrera muy compactada, pero también estirada, con Rueda aguantando el acoso de Quiles. Almansa también progresaba y desbancaba momentáneamente a Muñoz de la tercera plaza, pero se presumía una bonita pelea entre ambos en los siguientes giros. Así fue.

En ese arranque, los perseguidores de Rueda en la general de pilotos, Piqueras y Kelso, eran sexto y décimo, respectivamente, aunque el australiano marcó vuelta rápida en la quinta. No sería el fin de semana del australiano. Por delante de todos, cuatro pilotos: el palaciego, Quiles, Almansa y Muñoz. Ese cuarteto quebró en dos unidades la carrera, abriendo una pequeña brecha con un segundo grupo liderado por Carpe, que porfiaba para no descolgarse de Almansa. Quiles se mantenía a rueda del líder, como esperando su momento, por si llegaba, porque el palaciego era el más rápido entonces y el más sólido de todos. No dejaba resquicio alguno a sus rivales y en las rectas apretaba cada vez más, tiraba y aceleraba más, así que era Quiles quien tenía que apurar en la frenada para acecharlo.

Lunetta rompió amarras con el segundo grupo y se unía al primero relegando a Almansa gracias a su vuelta rápida, en la sexta. El italiano, con más ritmo que el resto, trastocaba el statu quo inicial y se colocaba segundo, con Muñoz tercero y Quiles, cuarto, pero un error del murciano lo penalizó perdiendo varias posiciones, hasta la séptima. En cabeza de carrera en el noveno giro, los dos sevillanos, Rueda y Muñoz, con el brenero atacando para rebasar a su paisano. Quedaba medio gran premio y el duelo entre los dos hispalenses estaba servido. Que el ritmo no fuera elevado favorecía el agrupamiento e impedía que Rueda pudiera desmarcarse y marcharse en solitario. No parecía que ello fuera a suceder.

Rueda, en problemas

Quiles, quinto, apretaba para recuperar terreno, por detrás de Lunetta y Almansa. El italiano avanzaba hasta la segunda posición, pero Muñoz reaccionaba enseguida y se la arrebataba. A falta de cinco vueltas, en una recta, Lunetta y Muñoz adelantaban a Rueda, también Almansa, lo que ponía en complicaciones al líder del Mundial. En serios problemas estaba, relegado de pronto a la sexta plaza en una vuelta, la número doce, letal para sus aspiraciones. Todo había cambiado en muy pocos giros: Quiles, Muñoz, Almansa y Lunetta se disputaban las cuatro primeras posiciones, alternándose en cabeza de carrera. Los neumáticos pasaban factura y de ahí esa revolución, un terremoto, que se estaba produciendo.

Tiraba Almansa, con Quiles, Lunetta y Muñoz buscando la victoria. Nadie rompía la carrera, nadie se escapaba, mientras Rueda se afanaba en la remontada y ya era quinto de nuevo. Quiles agarraba el liderato y Muñoz se ponía a su rueda, con Lunetta tercero y Almansa cuarto restando tan solo tres vueltas. Muñoz, después de un fin de semana muy sufrido, caída incluida, estaba ante una oportunidad magnífica para inaugurar su casillero de victorias en Moto3. Cada vez estaba más cerca de Quiles, incluso se colocaba en paralelo en las salidas de las curvas. Presión máxima para el rookie murciano por parte del sevillano.

Lo adelantó en la curva 16ª antes de entrar en la última vuelta, pero Quiles lo rebasó de nuevo cuando se cocinaba ya el desenlace, apasionante. Muñoz, tremendo, no se rindió, lo superó por dentro en la última curva y se llevó, al fin, el primer triunfo de su vida en Moto3. Quiles y Carpe, segundo y tercero, lo acompañaron en el podio. Rueda, octavo, concluyó con un sabor agridulce, perdiendo dos puntos en la general respecto a Piqueras y Kelso, sexto y séptimo.

«Necesitaba esto para consolidarme»

Muñoz estaba tan sereno como satisfecho tras el triunfo. Así lo valoraba en declaraciones a DAZN. «Llevaba tiempo buscándolo. Necesitaba esto para consolidarme. Me hacía falta para estar aquí y seguir empujando en cada carrera. Si salen muchos fines de semana mal, quieras o no, no es lo mismo. Muy contento de estar aquí, sabiendo que podemos conseguirlo. Gracias a todo el equipo por el gran trabajo», comentaba. «He pensado que el neumático duro era importante para ganar y así ha sido. Nos la hemos llevado en la última curva. Sabíamos que lo podíamos hacer y estoy muy contento», se felicitaba el brenero.

Rueda, por su parte, realizaba el siguiente análisis: «Me he sentido bastante bien durante toda la carrera. He tenido un fallo en la uno, porque he frenado tarde para que no me adelantasen, me he colado y luego he conseguido remontar para sumar puntos. He disfrutado mucho de esta carrera, siempre lo hago en este circuito, y esperemos que en la siguiente luchemos aún más».

En la clasificación general, Rueda es líder con 149 puntos, 52 más que Piqueras, mientras que Muñoz asciende hasta la décima plaza, con 51. La próxima cita del Mundial de Moto3 será en Mugello, del 20 al 22 de junio.

