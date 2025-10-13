El sevillano Antonio Serradilla, campeón de Europa de clubes, vuelve a la convocatoria de los Hispanos

El sevillano Antonio Serradilla, que el pasado mes de junio se proclamó campeón de Europa de clubes con el Magdeburg y esta temporada sigue militando en la Bundesliga aunque ahora en las filas del Stuttgart, es una de las novedades de la convocatoria ... ofrecida por Jordi Ribera, seleccionador nacional de balonmano, para una concentración de los Hispanos en Suecia que incluye dos amistosos contra la selección escandinava los días 30 de octubre y 1 de noviembre en el Saab Arena Linköping y Volvo CE Arena Eskilstuna, respectivamente.

El lateral derecho Pablo Urdangarín de Borbón (Granollers), el central Natan Suárez (Sporting de Lisboa), el pivote Álvaro Martínez (Logroño) y el central-lateral izquierdo Mario Nevado (Bidasoa) son las otras novedades de la convocatoria. El 26 de octubre están citados en Madrid los jugadores anunciados por Ribera para partir al día siguiente hacia Estocolmo y hospedarse en la localidad de Linköping.

Como se sabe, Serradilla es protagonista de una importante historia de superación ya que sufrió la extirpación del ojo derecho cuando en 2021 se le detectó un melanoma de coroides bajo la retina. Formado en el Club Balonmano Montequinto, el sevillano estaba militando en aquel momento en Logroño tras pasar por Guadalajara. Su vida dio un giro de 180 grados, pero lejos de tirar la toalla, Serradilla siguió apostando por su deporte, el balonmano, y compitiendo en la élite. Lo hace jugando con prótesis y gafas para protegerse el ojo izquierdo, sin que sus especiales circunstancias le impidan rendir al máximo nivel, como ha acreditado en los últimos años, hasta el punto de convertirse en campeón de Europa con el potentísimo Magdeburg germano en la Final Four celebrada hace cuatro meses en Colonia. Serradilla fue medalla de plata mundial en categoría sub 19 con España en 2017 y recibió la llamada del equipo absoluto español siendo aún júnior.

La lista completa de convocados

La convocatoria completa ofrecida por Jordi Ribera es la siguiente: Rodrigo Corrales Rodal (MKB Veszprem) y Sergey Hernández Ferrer (SG Magdeburg), como porteros; como centrales, Natan Antonio Suárez Díaz (Sporting CP), Agustín Casado Marcelo (HC Montpellier) e Ian Tarrafeta Serrano (HBC Nantes); como laterales derechos, Pablo Urdangarín de Borbón (Club Balonmano Granollers), Imanol Garciandía Alustiza (Pick Szeged), Alex Dujshebaev Dovichebaeva (KS Kielce); como laterales izquierdos, Antonio Serradilla Cuenca (TVB Stuttgart HB), Mario Nevado Gil (Club Deportivo Bidasoa) y Jan Gurri Aregay (Sporting C.P); como extremos derechos, Aleix Gómez Abelló (F.C. Barcelona) y Kauldi Odriozola Yeregui (HBC Nantes); como extremos izquierdos, Ian Barrufet Torrebejano (Barcelona), Daniel Fernández Jiménez (Barcelona); como pivotes, Javier Rodríguez Moreno (Sport Lisboa e Benfica), Víctor Romero Holguín (Sporting CP) y Álvaro Martínez Lobato (Club Balonmano Ciudad de Logroño).

«Evidentemente es una selección que ya llevamos tiempo con ese punto de experimental, por el hecho de que es una selección en formación, con todo lo bueno y malo que tiene. Llegamos sabiendo de la poca experiencia evidentemente que tienen algunos, pero también de la ilusión y la fuerza que tienen los que pueden ser nuevos. Tenemos la ilusión de preparar y tener una semana lo más provechosa posible para que podamos aprovechar al máximo, con dos partidos súper exigentes con una selección de Suecia que prácticamente está al completo, también con algunos jugadores jóvenes, pero que evidentemente será una muy buena piedra de toque«, comentaba Jordi Ribera a propósito de las novedades en la convocatoria. Y apostillaba que «el hecho de que haya jugadores nuevos demuestra que es una selección que está abierta. A lo largo de estos años siempre han entrado jugadores nuevos, siempre con una base sólida«.