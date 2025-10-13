Suscribete a
ABC Premium

BALONMANO

El sevillano Antonio Serradilla, campeón de Europa de clubes, vuelve a la convocatoria de los Hispanos

Pablo Urdangarín, entre las novedades de la citación de Jordi Ribera para un par de amistosos con Suecia en el país escandinavo

Antonio Serradilla: «Ganar la Champions es algo que no me podía ni imaginar»

Antonio Serradilla, celebrando una victoria con el Magdeburg, con el que fue campeón de Europa en junio
Antonio Serradilla, celebrando una victoria con el Magdeburg, con el que fue campeón de Europa en junio @SCMagdeburg
S. A. A.

S. A. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sevillano Antonio Serradilla, que el pasado mes de junio se proclamó campeón de Europa de clubes con el Magdeburg y esta temporada sigue militando en la Bundesliga aunque ahora en las filas del Stuttgart, es una de las novedades de la convocatoria ... ofrecida por Jordi Ribera, seleccionador nacional de balonmano, para una concentración de los Hispanos en Suecia que incluye dos amistosos contra la selección escandinava los días 30 de octubre y 1 de noviembre en el Saab Arena Linköping y Volvo CE Arena Eskilstuna, respectivamente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app