Las sevillanas Polina Blagodarnaya y Jimena del Rey, medalla de plata en el Mundial infantil de natación artística

El Campeonato del Mundo infantil de natación artística concluyó este fin de semana en la capital griega con una medalla de plata como botín para la selección nacional. El único metal español en tierras helenas llegó en el cierre, y con doble presencia sevillana en concreto, en la final de la rutina combinada por equipos.

Polina Blagodarnaya, del Club Natación Sincro Sevilla, y que fue reservada en exclusiva para dicha modalidad, subió al según cajón del podio junto a Jimena del Rey, del Círculo Mercantil, y el resto de integrantes del equipo español tras hacer buenos los pronósticos en el reparto de metales. De hecho, España accedía a la final de combo después de una prometedora segunda plaza en la prueba preliminar.

En la clausura del Mundial infantil, y como sucediera hace unos días, Blagodarnaya, Del Rey y compañía sólo fueron superadas en la clasificación final por Rusia, que competía en el Mundial con bandera neutral. Eso sí, si en la toma de contacto en Atenas superaba a España por 25 puntos, en la final se reducían las distancias a 10.867 puntos tras contabilizar las campeonas 337.9312, por los 327.0642 de las hispanas. El bronce en combo se lo adjudicó China, séptima en la primera fase, con un acumulado de 310.3934.

Jimena del Rey, además, fue quinta en equipo libre (382.8951), una prueba que ganaron las rusas, con Estados Unidos y Francia completando el podio. En el dúo libre, la sevillana finalizó en sexta posición junto a Arlet Arnan con una nota de 185.4563 puntos. En esta modalidad, las rusas, las japonesas y las italianas se repartieron, respectivamente, el oro, la plata y el bronce.

Más temas:

Natación sincronizada