La sevillana Cristina Jiménez-Orta, campeona del mundo júnior de duatlón

Nuevo éxito internacional para una deportista sevillana. En este caso, para la triatleta Cristina Jiménez-Orta (2006), que este sábado, en Pontevedra, se ha proclamado campeona del mundo de duatlón en categoría júnior en los Mundiales Multideporte 2025. La hispalense superó por dos segundos (58.53), en el esprint, a la italiana Licia Ferrari (58.55), con la que se disputó el oro.

La prueba, celebrada en tierras gallegas, constó de una carrera a pie de 5 kilómetros, 18,5 kilómetros en bicicleta y un último sector de 2,5 kilómetros de carrera de nuevo a pie en los que Jiménez-Orta demostró su excelente nivel físico y su afinada capacidad de estratega. Participaron diez atletas de seis nacionalidades diferentes. El podio lo completó la otra española en liza, María Tenorio (59.51). «Es una carrera que voy a recordar durante mucho tiempo», destacaba la deportista de Mairena mientras trataba de recuperar el resuello por el esfuerzo.

🏆 La sevillana Cristina Jiménez-Orta se proclama campeona del mundo de Duatlón Júnior en Pontevedra tras un emocionante sprint final.



Con solo 18 años, sigue sumando éxitos y deja a #Sevilla en lo más alto del deporte internacional.



¡Todo un orgullo para nuestra ciudad! 🏃🏻‍♀️👏🏼

«Junto a María nos hemos colocado ahí delante para conocer al resto de rivales porque no competimos con ellas en las Copas de Europa. Desde el primer momento se han puesto a tirar las italianas y hemos estado detrás de ellas hasta que en la segunda vuelta han tensado un poco más y he terminado yéndome con la chica que ha terminado segunda. En bici hemos colaborado y luego nos hemos puesto a correr, cada una con su estrategia. He visto cómo ha corrido en la primera y he decidido aguantar e ir detrás de ella. Cuando he entrado en el estadio y he escuchado al público animando, he sacado fuerzas de donde casi no las tenía y he conseguido llevarme en el esprint la victoria», resumía Jiménez-Orta, que en septiembre de 2024 se proclamó campeona de España de triatlón y sigue acumulando éxitos y victorias en su incipiente carrera deportiva. La de este sábado en Pontevedra es de las que permanecen para siempre en la memoria.