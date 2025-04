Sevilla quiere ser sede permanente de la Copa del Rey: «Celebrarlo en otra ciudad no tendría sentido»

Sevilla ya se ha puesto modo Copa del Rey y hasta el tiempo acompañará a los más de 70.000 aficionados que se esperan este fin de semana para asistir al Barcelona - Real Madrid de este próximo sábado. Se trata de la sexta final copera que acoge la capital hispalense y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha pedido abiertamente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol que mantenga esta cita futbolística en el futuro.

«Estoy seguro que los aficionados del Barça y del Madrid que vengan no sólo van a disfrutar de un gran partido, sino que van a tener la suerte de disfrutar de una ciudad única en el mundo como es Sevilla y por eso creo que celebrar la Copa del Rey en otra ciudad que no sea Sevilla no tendría sentido», ha declarado José Luis Sanz durante un acto dedicado al fairplay en la plaza de la Encarnación.

Unas declaraciones que ha realizado junto a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y al que ha interpelado directamente el regidor: «Animo al presidente de la Federación a que siga contando con esta ciudad única en el mundo, que aparte de saber disfrutar de esos eventos deportivos y de consolidarse como una capital especializada en organizar grandes eventos deportivos, hace que todo el que venga disfrute de, insisto, una ciudad única en el mundo. Así que querido presidente, muchas gracias por esta sexta Copa y esperemos que no sea la última y sigamos disfrutando de este evento del fútbol español».

Además, el alcalde de Sevilla ha destacado la especial forma que tiene la ciudad de vivir el fútbol, puesto que cuenta con dos grandes clubes de la liga española como son Sevilla y Betis: «Es la sexta Copa del Rey que se celebra en Sevilla y está todo preparado para que disfrutemos de un grandísimo espectáculo deportivo y un grandísimo partido de fútbol. En Sevilla tenemos la fortuna de tener dos grandísimos equipos de fútbol, que son escaparate de la ciudad en el mundo. También tenemos la fortuna de tener a las mejores aficiones del mundo, la del Sevilla y la del Betis, y sabemos lo que es disfrutar del fútbol y así lo vamos a hacer en la ciudad de Sevilla».

Agradecimientos de la RFEF a Sevilla

Por su parte, Rafael Louzán ha querido poner en valor las obras que ha llevado a cabo el estadio de La Cartuja para llegar a esta final de la Copa del Rey a tiempo: «Las obras que ha habido para mejorar y ampliar el estadio de La Cartuja no han sido fáciles, y por eso quise agradecer ayer delante del presidente de la Junta de Andalucía a la empresa, técnicos y a todos los que conformáis el patronato de la Cartuja y a todos los que han trabajado para que todo esté como debe estar: todo en orden para la celebración de esta final. Agradecer la implicación de todo, que la ciudad disfrute y que la gente se lleve buenos recuerdos».

Además, el presidente de la RFEF ha aprovechado este acto para pedir un buen «comportamiento» de las aficiones que van a confluir este fin de semana en la capital hispalense aprovechando la asistencia de representantes de diferentes peñas del Real Madrid y el Barcelona con sede en la provincia sevillana: «Hay muchas ciudades en España y en el mundo que quisieran disfrutar lo que mañana se va a ofrecer, un maravilloso espectáculo de fútbol con los dos clubes más representativos del fútbol español. No hay que olvidar tampoco al Sevilla y al Betis, que también son magníficos embajadores de Sevilla y de toda Andalucía. En todo caso, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de una gran partido y, al mismo tiempo, hacer este tipo de cosas como es el fairplay para que todas y cada una de las aficiones tengan el comportamiento que todos esperamos y debemos transmitir. Una comunión entre las dos aficiones representadas esta mañana por las peñas que estáis aquí en Sevilla y en Andalucía».