Suscribete a
ABC Premium

La Cartuja se queda a medias con la Selección en la fiesta para el Mundial

Los más de 35.000 espectadores que asistieron al encuentro sí quisieron contagiar al equipo español

La Cartuja se queda a medias con la Selección en la fiesta para el Mundial
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sevilla siempre está con la Selección, aunque esta vez fuese a medias. La Cartuja registró una entrada por encima de los 35.000 espectadores -en TVE hablaron de casi 40.000-, muchos menos de esos más de 70.000 que recoge su capacidad ... desde la nueva reforma. Una afluencia que valdría para llenar los campos de más de media España, en un martes laborable y con una climatología adversa, pero que en la capital hispalense sonó a poco. Con los deberes para el Mundial prácticamente hechos, la fiesta fue bonita pero no excepcional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app