La Cartuja se queda a medias con la Selección en la fiesta para el Mundial

Sevilla siempre está con la Selección, aunque esta vez fuese a medias. La Cartuja registró una entrada por encima de los 35.000 espectadores -en TVE hablaron de casi 40.000-, muchos menos de esos más de 70.000 que recoge su capacidad ... desde la nueva reforma. Una afluencia que valdría para llenar los campos de más de media España, en un martes laborable y con una climatología adversa, pero que en la capital hispalense sonó a poco. Con los deberes para el Mundial prácticamente hechos, la fiesta fue bonita pero no excepcional.

Sí, se veían muchos asientos amarillos, pero el graderío de la Cartuja también ha crecido desde la última visita de la Selección cuando asistieron más de 45.000 aficionados para aquel España-Escocia de 2023 que sirvió para meter la directa hacia la Eurocopa. Ahora no había tanto en juego, después de esa clasificación inmaculada del combinado español, y eso influyó en el descenso de público.

Ambiente de la grada del estadio de la Cartuja Reuters

Pese a todo, los alrededores de la Cartuja se pusieron en ebullición desde dos horas antes del partido. Con aficionados llegados desde toda Andalucía y también con representación de Extremadura, Asturias... La Selección de todos haciendo acto de presencia en la Cartuja. Las zonas de aficionados ahora normalmente habilitadas para los partidos del Betis se fueron llenando poco a poco de hinchas vestidos con las camisetas de la Selección.

La invencible de Luis de la Fuente sí encontró el respaldo de los incondicionales. Con una banderolada cuando sonó el himno nacional, coreado por todo el estadio. Con gritos de ¡España, España! nada más comenzar el partido. O ese ¡A por ellos! que la Selección se lo tomó al pie de la letra para abrir el marcador en el minuto cuatro. La fiesta continuó más en la grada queriendo contagiar al césped. De las luces de los móviles a una ola que sirvió para el entretenimiento de un público que quería disfrutar con su Selección.