La Cartuja se queda a medias con la Selección en la fiesta para el Mundial
Los más de 35.000 espectadores que asistieron al encuentro sí quisieron contagiar al equipo español
Sevilla siempre está con la Selección, aunque esta vez fuese a medias. La Cartuja registró una entrada por encima de los 35.000 espectadores -en TVE hablaron de casi 40.000-, muchos menos de esos más de 70.000 que recoge su capacidad ... desde la nueva reforma. Una afluencia que valdría para llenar los campos de más de media España, en un martes laborable y con una climatología adversa, pero que en la capital hispalense sonó a poco. Con los deberes para el Mundial prácticamente hechos, la fiesta fue bonita pero no excepcional.
Sí, se veían muchos asientos amarillos, pero el graderío de la Cartuja también ha crecido desde la última visita de la Selección cuando asistieron más de 45.000 aficionados para aquel España-Escocia de 2023 que sirvió para meter la directa hacia la Eurocopa. Ahora no había tanto en juego, después de esa clasificación inmaculada del combinado español, y eso influyó en el descenso de público.
Pese a todo, los alrededores de la Cartuja se pusieron en ebullición desde dos horas antes del partido. Con aficionados llegados desde toda Andalucía y también con representación de Extremadura, Asturias... La Selección de todos haciendo acto de presencia en la Cartuja. Las zonas de aficionados ahora normalmente habilitadas para los partidos del Betis se fueron llenando poco a poco de hinchas vestidos con las camisetas de la Selección.
La invencible de Luis de la Fuente sí encontró el respaldo de los incondicionales. Con una banderolada cuando sonó el himno nacional, coreado por todo el estadio. Con gritos de ¡España, España! nada más comenzar el partido. O ese ¡A por ellos! que la Selección se lo tomó al pie de la letra para abrir el marcador en el minuto cuatro. La fiesta continuó más en la grada queriendo contagiar al césped. De las luces de los móviles a una ola que sirvió para el entretenimiento de un público que quería disfrutar con su Selección.
Límite de sesiones alcanzadas
- El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Has superado el límite de sesiones
- Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete