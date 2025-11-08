Suscribete a
Última hora
Herido un policía nacional por disparos en Isla Mayor mientras realizaba un seguimiento a narcos
Congreso del PP-A
Tellado clama contra la corrupción del Gobierno de Sánchez: «Caerán todos, incluido el número uno»

REGATA SEVILLA - BETIS

El Sevilla doblega al Betis quince años después con una victoria liberadora

El barco nervionense alza el 'Cocodrilo' tras una regata tan emocionante como igualada y corta así la abrumadora racha del bote verdiblanco, que se elevaba a catorce triunfos consecutivos

En categoría femenina, donde hubo polémica por un choque de palas, las béticas se impusieron de nuevo y conquistaron su octava victoria seguida

Regata Sevilla - Betis, en directo: última hora de la competición

El ocho nervionense alza el 'Cocodrilo' tras su victoria en la Regata Sevilla - Betis
El ocho nervionense alza el 'Cocodrilo' tras su victoria en la Regata Sevilla - Betis
Sergio A. Ávila

Tantos años de derrotas acumuladas, hasta catorce desde 2011, una sequía interminable en clave nervionense en la dársena del río, acabaron con el estallido de una victoria liberadora celebrada por los remeros del Sevilla cantando la letra del himno de El Arrebato en el ... pantalán de Río Grande, donde se procedió a la entrega de trofeos. Del famoso 'Cocodrilo' que los sevillistas no elevaban al cielo desde 2010. Se reunieron para festejar las dos tripulaciones absolutas del Sevilla, aunque la femenina no había podido un año más con la verdiblanca. No importó. Los chicos reclamaron a sus compañeras en la celebración.

