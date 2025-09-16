Sevilla se convierte en la primera ciudad española en acoger el Campeonato Mundial Militar de Esgrima

La Plaza de San Francisco de Sevilla ha acogido este martes la presentación del 48º Campeonato Mundial Militar de Esgrima, organizado por el Ejército del Aire y del Espacio bajo el amparo del Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM) y la colaboración del Consistorio hispalense. Este acto ha contado con la intervención de la delegada de Deporte, Silvia Pozo y del jefe del Mando de Personal del Ejército del Aire y del Espacio, teniente general Fernando Torres San José.

Del 16 al 20 de septiembre, el Palacio de Deportes de San Pablo acoge a 350 militares-deportistas de 21 países y tres continentes, bajo el lema 'Amistad a través del deporte'. Se trata de la primera vez en la historia que este evento se celebra en España y, también como novedad, el 20 de septiembre se celebrará, por primera vez en la historia del Consejo Internacional del Deporte Militar, una exhibición de esgrima militar en silla de ruedas con esgrimistas militares españoles.

Pozo ha destacado que «la disciplina y el respeto que promueve la esgrima y la apuesta por la inclusión de este torneo encajan con los valores que defendemos en Sevilla como la gran capital deportiva que es, capaz de albergar eventos mundiales como este». La sede es el Palacio de Deportes de San Pablo, que «ha albergado torneos europeos de balonmano, natación o baloncesto, o un Mundial de gimnasia rítmica, a los que ahora suma este Mundial Militar de Esgrima», destacaba la delegada, añadiendo que «Sevilla es una gran capital deportiva y eventos como este consolidan nuestra posición en el panorama internacional».