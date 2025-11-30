Suscribete a
ABC Premium

sevilla fc - real betis

El Betis se hace dueño del derbi (0-2)

Segundo duelo de la máxima rivalidad que gana el conjunto verdiblanco de forma consecutiva, situación que no sucedía hace 30 años

El partido tuvo un epílogo dantesco, con el partido detenido muchos minutos por el lanzamiento de botellas sobre la portería de Álvaro Valles antes de la conclusión del mismo

Pablo Fornals celebra el 0-1 en el Sánchez-Pizjuán
Pablo Fornals celebra el 0-1 en el Sánchez-Pizjuán raúl doblado
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La moneda de los derbis sevillanos comienza a caer de un mismo lugar. El Betis se ha quitado los complejos del pasado y ya suma dos duelos ante el Sevilla con victoria, una en cada campo. Los de Manuel Pellegrini, pese a las bajas de ... tantísimo peso, supieron esperar a su momento en el partido para hincarle el diente a un adversario que vive siempre en el alambre y es especialista en pegarse tiros en el pie. Una pérdida de Mendy fue aprovechada por Pablo Fornals, quien se hizo un jugadón personal, para romper la igualdad poco después del descanso y encaminar una victoria más que merecida por un Betis que fue quien gozó de las mejores y únicas oportunidades del choque. Pellegrini se quita esa estadística de no ganar los derbis en Nervión. Ya no le podrán echar en cara que no los prepara bien, más ahora con su renovación debajo del brazo. El Sevilla ya ni se lame las heridas. Les echa sal. Va de mal en peor. Del palco, pasando por la hierba o el banquillo. No importa. La raíz está podrida y nada florece en tierra quemada.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app