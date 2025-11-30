El Betis se hace dueño del derbi (0-2)

La moneda de los derbis sevillanos comienza a caer de un mismo lugar. El Betis se ha quitado los complejos del pasado y ya suma dos duelos ante el Sevilla con victoria, una en cada campo. Los de Manuel Pellegrini, pese a las bajas de ... tantísimo peso, supieron esperar a su momento en el partido para hincarle el diente a un adversario que vive siempre en el alambre y es especialista en pegarse tiros en el pie. Una pérdida de Mendy fue aprovechada por Pablo Fornals, quien se hizo un jugadón personal, para romper la igualdad poco después del descanso y encaminar una victoria más que merecida por un Betis que fue quien gozó de las mejores y únicas oportunidades del choque. Pellegrini se quita esa estadística de no ganar los derbis en Nervión. Ya no le podrán echar en cara que no los prepara bien, más ahora con su renovación debajo del brazo. El Sevilla ya ni se lame las heridas. Les echa sal. Va de mal en peor. Del palco, pasando por la hierba o el banquillo. No importa. La raíz está podrida y nada florece en tierra quemada.

Almeyda y Pellegrini ofrecían ciertas sorpresas en sus onces, ambos condicionados por las ausencias. Sobre todo el técnico chileno, dándole la alternativa al joven Pablo García y a Nelson Deossa. Quería impregnar el derbi de otro color, más de la tierra, con ese Pablito tan bético como los que animaban desde una esquina del Sánchez-Pizjuán. Almeyda reservaba a Agoumé y Alexis, quienes no estaban para salir de inicio en un duelo de pierna dura. Tendrían su momento. El duelo comenzaba como son los derbis. Ciertas interrupciones y la sensación inicial de mayor peligro en el ataque bético, con esa libertad con la que juega Cucho, la que le permite acelerar desde todo el frente de ataque. Mucho respeto de todos modos, con el Sevilla monopolizando el balón en su campo, mientras los de Pellegrini esperaban la equivocación local en la salida de balón.

El derbi estaba en el error. Quien lo cometiese primero estaría condenado porque en el 0-0 ninguno estaba mal del todo. Medianamente confortables. Cada uno con sus armas. Al Sevilla le costaba un mundo conectar líneas, por mucho que Peque se ofreciese. La banda derecha era la más productiva. Ejuke generaba indefensión en Valentín, quien necesitaba ayudas, aunque los sevillistas no atacaban con el número suficiente de hombres como para que el Betis se sintiese intimidado. Hasta seis hombres de verdiblanco esperaban en su campo acontecimientos. Los otros cuatro presionaban alto a la espera de un error. El Sevilla tocaba y tocaba cerca de su área, buscando el hombre libre. Demasiados riesgos para el poco rédito posterior. Solventada la primera línea de presión se ahogaba en la siguiente, sin casi ningún jugador que supiese girar el juego.

En ataque, el Betis buscaba más igualmente a Pablo o Abde con más profundidad con el marroquí, aunque se encontrase casi siempre un dos contra uno. Las ocasiones no llegaban y tuvo que ser en un error en la salida de Marcao, con un pase indescifrable, para que los de Pellegrini robasen alto y tratasen de generar problemas. El joven Pablo García se precipitó con un disparo lejano (tiene mucha confianza en su pierna izquierda), que se marchó muy alto. Los sevillistas apenas inquietaron a Valles en el primer tiempo. Un robo de Carmona en la medular, dividiendo rivales amagando el pase le permitió disparar desde cerca del área, con el mismo resultado que Pablo García. A las nubes. Tenía pase claro a Alfon, quien se desmarcaba por su costado, pero no se entendieron. El siguiente que lo intentó fue Sow, también desde la frontal, con idéntico resultado.

Álvaro Valles; Aitor Ruibal (Riquelme, min 89), Bartra, Natan, Valentín Gómez; Deossa (Altimira, min. 63), Marc Roca; Pablo García (Ángel Ortiz, min. 72), Fornals (Ricardo Rodríguez, min. 89), Abde; y Cucho (Chimy, min. 89). Goles: 0-1 Fornals (min. 54); 0-2 Altimira (min. 69).

Poco antes del descanso, en una de las pocas contras que se permitieron en ese periodo, el Betis corrió a lomos de Abde, quien se fue acompañado por Peque (menos veloz) desde el centro del campo hasta meter los dos pies en el área, con un disparo con la izquierda que repelía Vlachodimos. Fue la más clara de los primeros 45 minutos. El único golpeo a portería. El rechace lo envió fuera Fornals, muy activo desde la mediapunta y quien buscaba el Betis para darle otro sentido a su fútbol. Al descanso se llegaba con una igualada que no disgustaba del todo a ambos equipos, aunque en la segunda se volvería a disputar una batalla a la que le quedaban capítulos por escribir.

Fornals golpea primero

Almeyda debía tirar de Kike Salas en el segundo tiempo por problemas de Marcao en su tobillo. El derbi de las desgracias se cobraba otra víctima. El capitán dejaba su sitio al canterano, quien no jugaba un minuto en Liga desde septiembre y en competición oficial desde la anterior ronda de la Copa del Rey. Tras dos intentos del Sevilla en pies de Alfon y Peque, con una tijera sin potencia, en la siguiente contra, con balón largo de Valles, el Sevilla se equivocaba como cada jornada, perdiendo Mendy, con el balón controlado pero de espaldas al juego, la posesión ante Fornals, quien esquivó todas las patadas posibles entrando en el aire, negociándose el espacio, para colocarla con suavidad a contrapié de Vlachodimos. Se adelantaba el Betis en un error del Sevilla. El derbi cambiaba de sentido. El equipo obligado ahora era el sevillista, mientras que el bético podía dedicarse a esperar una contra.

El Betis iba a tener llegadas más claras. Pablo García lo intentó dentro del área cuando podía tener pase de la muerte. A los dos minutos, con otro pase milimétrico de Fornals, Aitor Ruibal colocaba desde la derecha un pase excesivamente fuerte dentro del área. Como cada vez que el Sevilla tiene problemas, su entrenador recurre rápido a las sustituciones. Alexis e Isaac saltaban al campo. Peque pasaba a ser mediocentro, con el delantero canterano partiendo de una banda. El Betis se frotaba las manos a la contra. Las encontraba de dos colores con descargas del Cucho y apariciones de Fornals, la sociedad del derbi. Y en un balón parado, mal defendido por el Sevilla, a quien su área le penaliza como de forma extrema, Altimira recogía un balón suelto en el segundo palo y la colocaba con violencia en el techo de la red. El Betis caminaba hacia su segunda victoria consecutiva en un derbi.

Uno de los pocos acercamientos sevillistas lo protagonizó un desacertado Akor Adams, quien tras medio regatear al portero se encontró con Bartra encima para taponarle el disparo a portería. El Sevilla dimitió definitivamente por una roja vista por Isaac, en un cruce de cables impropio de un profesional. Igualmente, el partido se detuvo por lanzamiento de objetivos cuando el Sevilla quería sacar un córner. Imagen dantesca y que ofrece un mal ejemplo de lo que no es el club de Nervión pero en lo que se convierten las sociedades cuando no afrontan los problemas, sino que esconde la cabeza debajo de tierra si aparecen. El derbi fue verdiblanco. Por segunda vez en unos meses. Ganó el mejor.