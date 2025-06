Segundo oro mundial en duatlón para la sevillana Cristina Jiménez-Orta, esta vez en el relevo mixto

La sevillana Cristina Jiménez-Orta ha vivido un fin de semana de ensueño en tierras pontevedresas que ha rematado este domingo, en el marco de los Mundiales Multideporte 2025, con la obtención de la medalla de oro mundial, la segunda en su cuenta particular, en la prueba de relevos mixtos 2x2 en categoría júnior, en este caso haciendo tándem con el castellonense Manuel Prada.

Los españoles completaron el recorrido en un tiempo de 1:11.47 y superando de este modo a la pareja italiana conformada por Licia Ferrari, principal rival de Jiménez-Orta en la categoría individual y con la que se volvió a ver las caras este domingo, y Emiliano Tassinari, que fueron plata (1:12.08). El bronce, para el otro tándem transalpino: Gaia Silvestri y Gabriele Ferrara (1:14.59).

Cada integrante de la pareja debía completar dos duatlones (2 kilómetros de carrera a pie, 10 kilómetros en bici y 1 kilómetro de carrera a pie) y Cristina se distanció de su rival en el segundo relevo al subirse en la bicicleta. La ventaja que le dio a Prada permitió, gracias a una buena gestión del castellonense, que el equipo español se alzara con la victoria y la deportista de Mairena completara un fin de semana perfecto con dos oros mundiales en la categoría júnior de duatlón, afianzándose como así como una de las mayores promesas de esta disciplina.

«Tanto en la primera posta masculina como en la primera femenina hemos ido controlando para intentar sacar distancias en la siguiente. Al principio hemos ido juntos, tanto en mi posta como en la suya, y luego, en la segunda, he intentado abrir diferencias en bici, ya que sólo quedábamos una italiana y yo. He intentado sacar la máxima diferencia posible para que luego Manu rematara con la victoria», comentaba Cristina al término de la prueba. Y Prada le daba casi todos los méritos del oro a su compañera: «Esta victoria es prácticamente toda suya porque la diferencia que me ha dejado ha sido increíble».