El SADUS presenta la convocatoria de Ayudas por Méritos Deportivos Universitarios 25-26 La solicitud se puede presentar hasta el 7 de octubre y es imprescindible estar matriculado en la US

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla (SADUS) convoca las Ayudas en la modalidad de Méritos Deportivos Universitarios para el curso 2025/26, con el objeto de fomentar la participación de los estudiantes en el deporte universitario. Para participar en la convocatoria será imprescindible estar matriculado en el curso 2025/2026 en una titulación oficial conducente a la obtención de un título oficial en la Universidad de Sevilla.

Las personas que estén interesadas en acceder a estas ayudas deberán presentar su solicitud desde el 24 de septiembre al 7 de octubre de 2025, ambos días inclusive, a través de las siguientes vías:

-De forma telemática (requiere certificado digital de la FNMT). La presentación telemática de la solicitud se realizará a través del Registro Electrónico del AGE (https://rec.redsara.es) a la que se adjuntará, en formato PDF, la documentación correspondiente, indicando como destinatario en la solicitud «Universidad de Sevilla».

-De forma presencial en el Registro General de la Universidad de Sevilla, a través de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros, sitas en C/San Fernando, 4 (Rectorado) o en Paseo de las Delicias, s/n (Pabellón de Brasil). Para ello se deberá pedir cita previa en el siguiente enlace: https://institucional.us.es/cprevias/index.php (Una vez acceda a este enlace, deberá seleccionar «Registro General» y a continuación elegir cualquiera de las dos Oficinas de Registro). En cualquiera de las formas presenciales establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Confirmación de horarios

Además, El SADUS marcará el inicio de las competiciones internas de la Universidad de Sevilla con los torneos de apertura del curso 2025/26, con los horarios ya confirmados. El SADUS celebrará un año más, en sus instalaciones deportivas del CDU Los Bermejales, los populares torneos de apertura para todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la US con pase de temporada o abono en vigor que quieran participar y disfrutar del deporte entre compañeros y amigos.

Estas competiciones permitirán a los estudiantes y otros miembros de la Comunidad Universitaria conocer más a fondo las diferentes modalidades deportivas y campeonatos que se llevarán a cabo durante el curso académico, además de participar en los primeros torneos de la temporada.

El primero de los torneos en comenzar será el de baloncesto 3×3, el martes 7 de octubre, en horario de 17:30 a 21:30 horas. El miércoles 8 de octubre se disputarán, simultáneamente, los torneos de pádel, en horario de 18:00 a 21:00 horas, y el de fútbol sala 3×3, de 19:30 a 22:00 horas.

Ese mismo miércoles tendrá lugar un partido de iniciación al 'pickleball'. Este será gratuito, y tanto los deportistas inscritos en cada una de las competiciones como los usuarios externos podrán disfrutar de este juego alternativo en horario de 18:00 a 21:00 horas. Y, para cerrar este evento deportivo, el jueves 9 de octubre se disputará la modalidad de voleibol 3×3, de 19:30 a 22:00 horas.

Todas las personas interesadas en participar deberán estar en posesión del pase de temporada o abono en vigor para el día de las competiciones y podrán hacerlo hasta una semana antes del inicio de los torneos.

Cursos para Abono Adulto

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla ha puesto en marcha los cursos de adultos para sus abonados. Concretamente, los cursos de raqueta y 'Nordic walking' que se organizarán cuatrimestralmente coincidiendo con el año académico que rige la Universidad de Sevilla. Así, los que han dado comienzo este lunes finalizarán el 30 de enero de 2026.

Los deportes de raqueta, compuestos por tenis y pádel, estarán divididos en diferentes niveles: iniciación, medio, avanzado, experto y perfeccionamiento. Asimismo, se realizarán en diferentes tramos horarios. Estos se impartirán exclusivamente en el CDU Los Bermejales.

La actividad de 'Nordic walking' consiste en caminar de una manera natural a la vez que se emplean unos bastones para acompañar el balanceo instintivo de los brazos. Estas serán guiadas por monitores especializados y, además, se impartirán también en CED Pirotecnia.

Y el próximo miércoles 1 de octubre, comenzarán los cursos de natación que también contarán con diferentes niveles y horarios adaptados en las instalaciones acuáticas del CDU Los Bermejales. Las clases de natación tienen una duración de 55 minutos y se impartirán en grupos reducidos.

Las inscripciones continúan abiertas hasta completar el máximo de plazas disponibles, y se llevarán a cabo en cualquiera de las oficinas de atención al cliente del SADUS y, a través de la oficina virtual.

