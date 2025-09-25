La Ruta de Otoño culmina en Pineda con un potente CSN5* de máxima dificultad

Iván Serrano estará presente en el CSN5 que cierra la Ruta de Otoño de Pineda

El Real Club Pineda de Sevilla abre este viernes la gran final de su Ruta de Otoño con un Concurso Nacional de Saltos de 5* que equipara sus grandes premios a los estándares internacionales. La cita, que se prolongará hasta el domingo, pondrá en juego una dotación total de 35.730 euros en premios y reunirá a más de 400 caballos, gracias a la suma de las doce pruebas oficiales —cuatro cada jornada— y de las competiciones complementarias que completan el programa. En el ámbito nacional, solo los CSN5* alcanzan alturas de 1,50 metros, propias de los concursos internacionales.

La gran novedad llega con la incorporación de Iván Serrano Sáez, miembro del equipo nacional, y Álvaro González de Zárate, uno de los jinetes jóvenes con mayor proyección, que se suman a un cartel de calidad. Junto a ellos competirán figuras contrastadas como Jesús Garmendia y Carlos Bosch, además de una representación local de gran nivel encabezada por Jesús Torres, los hermanos Astolfi López y los Bidón Daurella, protagonistas de la primera parte de la Ruta de Otoño.

Así es el programa del CSN5* en Pineda

El concurso arrancará el viernes a las 9:00 horas con una prueba inaugural de 1,45 metros al cronómetro, a la que seguirán recorridos de 1,35, 1,30 y 1,20 metros. El sábado cobrará protagonismo el 'Pequeño Gran Premio Trofeo IMD-Ayuntamiento de Sevilla', sobre 1,50 metros a Dos Fases Especial, junto con pruebas de 1,40, 1,30 y 1,20 metros. El domingo llegará el desenlace con el 'Gran Premio Trofeo Real Maestranza de Caballería de Sevilla', igualmente sobre 1,50 metros con desempate y dotado con 10.000 euros, precedido por otras pruebas de 1,40, 1,30 y 1,20 metros. Los recorridos llevan la firma del jefe de pista Marcos Luis Núñez, que ha diseñado trazados técnicos y exigentes para poner a prueba a los mejores binomios.

Con este programa, que combina espectáculo, emoción y rigor deportivo, el CSN5* de Pineda reafirma al club hispalense como una de las plazas imprescindibles del calendario nacional, ofreciendo a Sevilla un fin de semana a la altura de los grandes concursos internacionales.

Más temas:

Hípica

Otoño

Pineda

Sevilla