Dominio sevillano en Assen: victoria de Rueda, más líder, y nuevo podio de Muñoz

José Antonio Rueda sale más líder del Circuito de Assen, con 69 puntos de ventaja sobre Carpe; y David Muñoz, con su tercer podio de la temporada bajo el brazo y cada vez con mejores sensaciones. Primero y segundo, respectivamente, en el trazado neerlandés, los sevillanos se convirtieron en los grandes protagonistas del Gran Premio de los Países Bajos, al que no le faltó de nada. Ni suspense ni emoción, tampoco accidentes, lamentablemente, como el que involucró a Lunetta, Furusato y Adrián Fernández. Ahí se activó la bandera roja y la vuelta decisiva, en puridad, quedó anulada, así que Rueda, Muñoz y Perrone, al cruzar por este orden el penúltimo paso por meta, se subieron al podio y el adelantamiento del brenero al palaciego en la última curva quedó anulado.

Pendientes de los accidentados, se vivió un final de carrera un tanto frío en el sexto triunfo de la temporada de Rueda, que lideró la prueba, perdió muchas posiciones y, sin perder la fe nunca en su posibilidades, aprovechó cada error de sus rivales para encaramarse de nuevo a la cabeza y auparse hasta el liderato, para ya no soltarlo, y consolidar así su primera posición en el Mundial al término de la décima cita, ya casi en el ecuador del calendario. No menos mérito tuvo Muñoz, que salió decimocuarto y concluyó en el podio y luchando por la victoria.

Moto3 nunca defrauda. A cada momento sucede algo, incluso al inicio. A Pini, por ejemplo, no le arrancó la moto y se quedó fuera de juego. Carpe, que está creciendo en las últimas carreras, se colocó primero, con Piqueras y Rueda por detrás como avanzadilla de un nutrido grupo al que se incorporaba también David Muñoz, amante de las remontadas. Rueda recuperó el mando y el de Brenes se situó segundo en una curva aprovechando un error de Carpe que lo relegaba hasta la decimoctava plaza. En sólo dos vueltas ya se había producido un terremoto en cabeza de carrera. Habría más.

Todo el mundo quería colocarse al colín de Rueda, que garantizaba ritmo y velocidad. Entonces apareció Quiles, de liderato fugaz, ya que Rueda lo relevó muy pronto recuperando su lugar natural. Por detrás, Almansa, Muñoz, Quiles y Perrone. Piqueras y Carpe, los perseguidores del palaciego en el Mundial, no estaban entonces ni entre los diez primeros con un cuarto de carrera agotado.

Alternativas y paso al frente de Quiles

La cuestión era si José Antonio Rueda, sólido en su pilotaje, podría escaparse y romper con el grupo, muy cambiante, con Quiles y Almansa siendo sus principales amenazas, sin olvidar a Yamanaka ni, por supuesto, a Muñoz, que subía a la tercera posición. El de Los Palacios ni se inmutaba, pero Quiles no se despegaba, y seguía aguantando el acoso de sus tres compatriotas y Yamanaka. Finalmente, Rueda fue absorbido por el pelotón, justo en el ecuador de la prueba, y pasó de la primera a la cuarta plaza, con Muñoz sexto entonces y un muy buen ritmo.

Rueda era tercero, tenía a Piqueras y Carpe muy lejos, pero quería ganar. No se resignaba. Se encontraba ante una oportunidad magnífica para pegarle un hachazo al Mundial después de diez grandes premios. Sin embargo, Muñoz lo adelantó faltando ocho vueltas y pasó al séptimo puesto. Quiles tenía velocidad, pero también Yamanaka, que aprovechó un error del rookie para tomar la primera posición. Un privilegio que le duró un pestañeo al piloto japonés. Quiles, Lunetta, Almansa y Muñoz lo sobrepasaron. Carpe era sexto y Rueda, décimo.

Muñoz estaba en posiciones de podio y tenía a tiro a Quiles y Almansa, que porfiaban por el primer puesto, pero Carpe venía a todo gas protagonizando una remontada muy meritoria. A falta de cinco vueltas, una pifia de Quiles lo cambió todo y Carpe pasó al frente de la carrera, con Almansa, Muñoz y Perrone por detrás. Ese nuevo giro de guion benefició a Rueda, tercero, con Muñoz cuarto.

Quiles incluso se cayó a falta de tres giros en el momento en que Rueda agarraba de nuevo el liderato. Y de manera firme. Con la contundencia del líder, superando a Carpe y con Muñoz en zona de podio. Entre ellos tres estaba la victoria. Entonces, Lunetta, Fernández y Furusato protagonizaron un grave accidente que activó la bandera roja y anuló el adelantamiento de Muñoz en los metros finales. Rueda incluso frenó y casi se quedó clavado porque sabía que no tenía validez y la victoria era suya, con su paisano segundo y Perrone tercero.

RED FLAG 🔴



The race has been stopped when @ruedajr99 was in the lead 🏆#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/aXU0FQyDfz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 29, 2025

Las valoraciones de los sevillanos

«Súper contento de sumar otra victoria en este circuito que me gusta mucho. Quiero agradecer al equipo por el trabajo. Este fin de semana he tenido el apoyo de Colin Veijer, que es de aquí y me ha dicho los secretos del circuito. Los puntos clave me los he preparado bien. De mitad de carrera al final he tenido ritmo. Al viento costaba cogerle el punto y me ha costado un poco. Cuando iba delante he apretado en las dos últimas vueltas para romper el grupo y quedarnos ahí tres o cuatro para luchar entre nosotros. No me esperaba bandera roja; ha sido justo cuando iba a frenar y he aflojado. He cortado aún más y ha sido un shock porque no sabía qué vuelta contaba para el podio», valoraba Rueda, en declaraciones a DAZN.

También se mostraba satisfecho con su resultado Muñoz, aunque con el agridulce sabor de boca de ese adelantamiento final que no valió. «Hoy sabíamos que iba a ser una carrera difícil. Ayer no me encontraba bien, pero por la tarde dimos un paso grande al frente. He luchado por la victoria y así son las carreras. Hay que seguir luchando, hemos hecho buena carrera pensando encima de la moto. Poco a poco vamos a más. Tengo un poco de coraje porque lo he intentado en la última vuelta, ha salido y, cuando he visto la bandera roja, he pensado que era una broma o una cámara oculta. No me lo creía, pero sabemos que podemos. Me gustaría haber recortado algunos puntos, pero espero hacerlo en Alemania».

Tras diez grandes premios, Rueda suma 187 puntos, 69 de diferencia con Carpe, segundo, y 70 con Piqueras, tercero. Muñoz sube al sexto puesto, con 82 unidades en total. La próxima cita del calendario, en Sachsenring, del 11 al 13 de julio.