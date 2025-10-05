Rueda, emocionado tras conquistar el título: «He soñado con este día muchísimas veces y hoy soy campeón del mundo»

A José Antonio Rueda, recién proclamado campeón del mundo de Moto3, se le entremezclaba la felicidad con tantos recuerdos vividos en este fascinante viaje junto a su familia que lo ha llevado desde un origen humilde en Los Chapatales (Los Palacios y Villafranca) a este ingreso en el olimpo del motociclismo. No podía contener la emoción el piloto sevillano en su primera entrevista oficial, a los micrófonos de DAZN, tras la conquista del título mundial. Casi ni las palabras le salían. «He soñado con este día muchísimas veces. Teníamos las ideas claras. Sabíamos qué hacer en cada momento y hemos ido poco a poco, con sensaciones de menos a más para no cometer errores al inicio de la carrera. Por fin he conseguido llevarme el título y se lo quiero agradecer a todo el equipo por creer en mí estos tres años, que no han sido fáciles, sobre todo el año pasado. Gracias por ayudarme a conseguir mi sueño, que era ser campeón del mundo con este equipo».

Abrió Rueda, a partir de ahí, el extenso capítulo de agradecimientos, embargado en todo momento por la emoción, que fue en aumento: «Se lo quiero agradecer a mis padres, por todo el esfuerzo que han hecho durante todos estos años y por todos esos momentos que han costado un poco más, pero ellos se han esforzado para dármelos. Le doy las gracias a Trigo (su entrenador personal), que seguramente me esté viendo en estos momentos. No hay otra persona en el mundo con más disciplina. Gracias a él estoy aquí. También a todos mis hermanos, por todo lo que han sufrido conmigo. Había gente que no creía en mí, pero he seguido creyendo en mis momentos más difíciles», comentaba el palaciego.

«Hoy soy campeón del mundo y toca celebrarlo con toda mi familia y mis amigos por el apoyo que me han dado. Voy a seguir luchando por conseguir más sueños. Voy a seguir esforzándome como siempre, siempre con mentalidad 'Mamba', de Kobe Bryant, que fue lo que más me ayudó el año pasado. El camino es bastante difícil el año que viene, pero nunca voy a rendirme. Gracias por acompañarme en este camino y a todos los que me han ayudado en el proceso», enfatizaba.

«Gracias Pedro (Acosta), que me enseñó mucho en mi primer año en el Mundial, por venir a felicitarme. Ayer vino Lorenzo a darme una charla que me gustó muchísimo. Aprendo mucho de todos, de Marc y Álex... Gracias por enseñarme tanto estos años. Siempre cojo el ejemplo de todos. Me gusta mucho aprender, ver cómo otra gente ha llegado hasta aquí. Soy muy sentimental. Vengo de Chapatales, que ni la gente de Sevilla sabe dónde está. Allí sólo hay campo, cabras y tractores. Hoy he cumplido mi sueño de ser campeón del mundo de Moto3 siendo el primer andaluz también», concluía Rueda.

