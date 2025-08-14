La RFEF implanta el 'nuevo VAR' en Primera RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado este jueves que desde esta temporada 25-26 implantará un sistema de vídeo arbitraje para los dos grupos de la Primera RFEF, para que esta categoría llegue a la altura de los profesionales, los clubes y las aficiones de todos los equipos participantes. El nuevo sistema se llama Football Video Support y ha sido utilizado ya por la FIFA en torneos como el Mundial sub 20 femenino de Colombia 2024. Además, será una de las grandes novedades del próximo Mundial sub 20 masculino que se jugará en Chile entre el 27 de septiembre y el 20 de octubre próximos. Igualmente, la RFEF lo ha implantado también a partir de esta próxima campaña 25-26 en la Liga F, la primera categoría del fútbol femenino español.

Eso sí, hay que dejar claro que este sistema FVS tiene diferencias considerables y a tener muy en cuenta con el sistema de VAR que conocemos habitualmente, y que se seguirá utilizando como hasta ahora en Primera y Segunda división y en las principales competiciones europeas. Y es que el FSV no conlleva la participación de un equipo arbitral de vídeo, por lo que serán los entrenadores los encargados de solicitar la revisión de las decisiones o incidencias de un partido.

Tal y como explica la Federación en su comunicado, para solicitar la revisión los entrenadores deben entregar una tarjeta al cuarto árbitro en el mismo momento en el que se produzca la jugada. Cada equipo cuenta con dos solicitudes de revisión por partido y en el caso de que la decisión sea corregida, el club implicado recupera la solicitud. Las revisiones, como ocurre con el VAR que se utiliza en Primera y Segunda, se llevarán a cabo junto al terreno de juego donde existirá un monitor desde donde los colegiados principales llevarán a cabo la verificación.

Con este sistema, la competición pretende evitar que los partidos sufran retrasos excesivos. Además, sigue explicando la RFEF que, en el caso de que el juego se reanudara, la jugada en cuestión no podrá ser modificada. Cabe también destacar que una vez realizada la solicitud, es decir, la tarjeta de revisión que el entrenador le debe entregar al cuarto árbitro, ésta no podrá retirarse.

El FVS sí es igual que el VAR en los cuatro supuestos en los que los entrenadores podrán solicitar la revisión: gol / no gol; penalti / no penalti; tarjeta roja directa y confusión de identidad.

Hay que recordar que el Sevilla Atlético y el Betis Deportivo, primeros filiales del Sevilla y del Betis, militarán de nuevo en el Grupo 2 de Primera RFEF en la campaña 25-26, por lo tanto, a partir del próximo fin de semana del 30 y 31 de agosto, fecha en la que empieza la competición en la tercera categoría del fútbol español, comenzarán a utilizar en sus partidos la nueva herramienta de Football Video Support (FVS).