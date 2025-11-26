Suscribete a
VOLEIBOL

Brillante remontada del Fundación Cajasol Andalucía, que alimenta en Dos Hermanas su sueño europeo (3-1)

CEV CHALLENGE CUP

Las nazarenas le dieron la vuelta al partido, tras perder el primer set, y sumaron una victoria de prestigio ante el Dynamo Apeldoorn, al que devolverán la visita la próxima semana en los Países Bajos

Vuelve Europa a Dos Hermanas: el Fundación Cajasol Andalucía recibe al Dynamo Apeldoorn

Irene de Blas conecta un remate en la red ante el doble bloqueo de Van de Kooi y Dambrink CAVESQUIMO

ABC de Sevilla

Locura en Dos Hermanas con el Fundación Cajasol Andalucía, que venció 3-1 al Dynamo Apeldoorn en una victoria de gran prestigio. Las nazarenas le dieron la vuelta al marcador tras perder el primer set y desataron la locura en un pabellón Francisco de ... Dios Jiménez (Los Montecillos) con más de 800 personas. Una gran victoria que sirve para cambiar la dinámica y ya con las miras puestas en el importante partido de este sábado en casa frente al CV Alcobendas antes de viajar a Países Bajos para jugar la vuelta.

