Brillante remontada del Fundación Cajasol Andalucía, que alimenta en Dos Hermanas su sueño europeo (3-1)

Locura en Dos Hermanas con el Fundación Cajasol Andalucía, que venció 3-1 al Dynamo Apeldoorn en una victoria de gran prestigio. Las nazarenas le dieron la vuelta al marcador tras perder el primer set y desataron la locura en un pabellón Francisco de ... Dios Jiménez (Los Montecillos) con más de 800 personas. Una gran victoria que sirve para cambiar la dinámica y ya con las miras puestas en el importante partido de este sábado en casa frente al CV Alcobendas antes de viajar a Países Bajos para jugar la vuelta.

Comenzó el partido con intensidad por parte de los dos conjuntos. Las nazarenas empezaron con Lucía Prol como receptora, Irene de Blas de opuesta y Leticia Delagrammatikas de central, como cambios respecto a la última jornada liguera. La propia Leticia conseguía cerrar el bloqueo para poner en 13-11 y el primer tiempo muerto por parte de las visitantes. Su alto bloqueo comenzó a hacerse presente y volvieron a igualar el encuentro a quince puntos. Tras un parcial de 0-4, lo paró Ricardo Torronteras. Continuó teniendo problemas el Fundación Cajasol Andalucía para pasar el bloqueo y así se llegó al 22-25.

Trabajando en defensa y buscando soluciones en ataque consiguió el equipo de Torronteras iniciar el set con 7-3. Pero se atascó en rotación y el 8-10 iluminaba el marcador tras errores en recepción y falta de contundencia en ataque. Reaccionó bien el equipo nazareno con Kira Thomsen y Lucía Prol por las alas. También Irene de Blas sumó como opuesta y un saque directo de Leticia ponía el 15-12. Prol, al saque, incomodó la recepción del Dynamo Apeldoorn y elevó el 19-16. Un nuevo arreón en bloqueo de las visitantes igualó el encuentro. Evans apareció por el centro y Kira Thomsen cerró el set con una diagonal (25-23).

La dinámica cambió al inicio del tercer set con una espectacular Leticia Delagrammatikas al saque que rompió el inicio de parcial hasta el 9-1. Las nazarenas encontraron su juego y una grada que no paró de animar a las suyas. Kira Thomsen tiraba del equipo por cuatro y Evans y Delagrammatikas cerraban el bloqueo para no dejar pasar ni una bola. Así iluminaba el marcador, 17-11, con Prol rompiendo la bola en cuatro. Ella misma cerró el set 25-16 con otra diagonal larga espectacular.

La intensidad continuó en el inicio del cuarto set pero el Dynamo Apeldoorn dio un paso al frente y la igualdad volvió al marcador. Tras un buen parcial nazareno con Delagrammatikas como referente, las neerlandesas pusieron el diez iguales que activó el tiempo muerto de Torronteras. Pero el ambiente que se vivió en Los Montecillos solo hacía presagiar una gran victoria y así fue. El Fundación Cajasol Andalucía, agarrado en un gran saque y mucha lucha en defensa, dio un paso al frente y cerró el set (25-21) y el partido.

Este sábado, cita clave en Los Montecillos

Las nazarenas afrontan un importante encuentro de la Liga Iberdrola este sábado (18 horas) ante el CV Alcobendas en Los Montecillos, donde necesitan vencer para sumar puntos de cara a la clasificación de la Copa de la Reina. La vuelta de la CEV Challenge Cup se jugará el siguiente jueves en tierras neerlandesas.