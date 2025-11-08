Regata Sevilla - Betis, en directo: última hora de la competición

Directo
Vuelve la Regata Sevilla-Betis, el gran derbi del Guadalquivir que tiene lugar cada año, desde hace ya 65, sobre el río que cruza la capital hispalense, con la excepción del paréntesis comprendido entre 1963 y 1969. Esta prueba, que cumple este año ... su 59ª edición, la dominan los verdiblancos desde hace catorce años de forma ininterrumpida; sin embargo, son los sevillistas quienes mandan en el global con un marcador de 30-28.
En materia de calles, será el Sevilla el que parta con una ligera ventaja, al ser este el equipo al que le toca elegir este año, por ser impar. Con lo cual, los nervionenses optarán por la orilla izquierda, la de Sevilla, contando a su favor la curva del antiguo tapón de Chapina, en el Puente del Cachorro, punto clave de la prueba en el que podría definirse el ganador.
Nuevos puntos de salida y meta
Se trata de una prueba que, además, este 2025 vuelve a sus orígenes ya que, por motivos de seguridad en el Muelle de las Delicias, la meta estará en la Torre del Oro, lo cual implica que la salida sea desde la pasarela de San Jerónimo, para así reptar sus 6.000 metros de recorrido.
Asimismo, como cada año, sevillistas y béticos competirán sobre el río en diferentes categorías, cada una con sus horarios: a las 11.30 horas, la manga femenina de veteranos; a las 11.40 horas, la masculina; a las 12.00 horas, la final absoluta femenina; a las 12.30 horas, la manga femenina de aspirantes; a las 12.40 horas, la masculina; y, por último, a las 13.00 horas, la final absoluta masculina.
Reparto de calles
