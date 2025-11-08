Suscribete a
Nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla con disparos al aire en plena noche tras una reyerta
Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz por una «leve indisposición»

Regata Sevilla - Betis, en directo: última hora de la competición

Sigue en ABC de Sevilla el minuto a minuto del histórico derbi remero, tanto femenino como masculino, sobre el río Guadalquivir

Definidas las tripulaciones de la Regata Sevilla - Betis, que recupera el clásico final en la Torre del Oro

Vuelta a los orígenes en la Regata Sevilla - Betis: la Torre del Oro será el punto de llegada de la prueba

Embarcaciones de los dos equipos absolutos masculinos durante la 59ª edición de la Regata Sevilla-Betis
Embarcaciones de los dos equipos absolutos masculinos durante la 59ª edición de la Regata Sevilla-Betis J . M. Serrano
Álvaro Galván

Álvaro Galván

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vuelve la Regata Sevilla-Betis, el gran derbi del Guadalquivir que tiene lugar cada año, desde hace ya 65, sobre el río que cruza la capital hispalense, con la excepción del paréntesis comprendido entre 1963 y 1969. Esta prueba, que cumple este año ... su 59ª edición, la dominan los verdiblancos desde hace catorce años de forma ininterrumpida; sin embargo, son los sevillistas quienes mandan en el global con un marcador de 30-28.

10:40

Así fue la presentación del cartel de la 59ª edición de la Regata Sevilla - Betis

El Hospital Virgen Macarena acogió el primer acto protocolario de esta emblemática prueba para embarcaciones de ocho con timonel que se disputa este sábado 8 de noviembre

10:30

Reparto de calles

En materia de calles, será el Sevilla el que parta con una ligera ventaja, al ser este el equipo al que le toca elegir este año, por ser impar. Con lo cual, los nervionenses optarán por la orilla izquierda, la de Sevilla, contando a su favor la curva del antiguo tapón de Chapina, en el Puente del Cachorro, punto clave de la prueba en el que podría definirse el ganador.

10:20

Regata Sevilla - Betis: horario, recorrido y dónde verla

Los verdiblancos llegan al derbi con una racha de 14 regatas consecutivas ganadas, mientras que los de Nervión ganan en el total con un marcador de 30-28

10:10

Horarios de la Regata Sevilla-Betis 2025

Como cada año, sevillistas y béticos competirán sobre el río en diferentes categorías, cada una con sus horarios:

  • 11.30 horas: manga femenina de veteranos.

  • 11.40 horas: mangas masculina.

  • 12.00 horas: final absoluta femenina.

  • 12.30 horas: manga femenina de aspirantes.

  • 12.40 horas: manga masculina de aspirantes.

  • 13.00 horas: final absoluta masculina.

Tras la disputa de la última prueba tendrá lugar la entrega de trofeos a las embarcaciones absolutas ganadoras.

10:05

La PREVIA de la Regata Sevilla - Betis

El derbi del Guadalquivir se renueva con un final a la antigua usanza

El traslado de la meta a la altura de la Torre del Oro, gran aliciente de la 59ª edición de la Regata Sevilla - Betis, que se disputa este sábado

10:00

¡¡¡Buenos días!!!

Bienvenidos al directo de la 59ª edición de la Regata Sevilla-Betis. Sigue aquí el minuto a minuto del histórico derbi del Guadalquivir entre sevillistas y béticos, así como las pruebas de otras categorías

