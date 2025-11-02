Suscribete a
BALONMANO

La quinta victoria seguida afianza la candidatura al ascenso del Cajasol Sevilla BM Proin (33-29)

DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Los de Víctor Montesinos se impusieron al Barça Atlètic, se ponen al frente de la tabla y se mantienen invictos en El Paraguas

Un jugador del Barça Atlètic, a punto de lanzar a la portería de Kilian Ramírez, meta del Cajasol Sevilla BM Proin @bm_prointegrada

El Paraguas vivió una de las grandes noches de su historia. El Cajasol Sevilla BM Proin se impuso con autoridad (33 – 29) al Barça Atlètic en un partido brillante y se coloca líder de la División de Honor Plata, logrando este hito por ... primera vez en la historia del club. El conjunto dirigido por Víctor Montesinos firmó una actuación sólida y con una defensa que marcó el ritmo del encuentro desde el primer minuto.

