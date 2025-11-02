La quinta victoria seguida afianza la candidatura al ascenso del Cajasol Sevilla BM Proin (33-29)

El Paraguas vivió una de las grandes noches de su historia. El Cajasol Sevilla BM Proin se impuso con autoridad (33 – 29) al Barça Atlètic en un partido brillante y se coloca líder de la División de Honor Plata, logrando este hito por ... primera vez en la historia del club. El conjunto dirigido por Víctor Montesinos firmó una actuación sólida y con una defensa que marcó el ritmo del encuentro desde el primer minuto.

El equipo sevillano mantiene su imbatibilidad en casa y suma ya cinco victorias consecutivas, una racha que lo confirma como uno de los grandes aspirantes de la temporada. En la pista, el MVP del partido, Víctor Deco, volvió a ser determinante en defensa. También brillaron Kilian Ramírez y Pepe Moguel, que rubricaron un encuentro muy completo y fueron clave para mantener la intensidad hasta el final.

El Paraguas se convirtió en una auténtica fiesta al sonar la bocina final. La afición celebró por todo lo alto una victoria que vale algo más que dos puntos: un golpe de autoridad y una dosis extra de ilusión en una temporada que promete emociones fuertes.

La Copa del Rey, en San Pablo

El próximo miércoles, el Cajasol Sevilla BM Proin volverá a la acción con un duelo histórico en la Copa del Rey, donde recibirá al BM Sinfín en el pabellón de San Pablo (20.30 horas). Se espera un ambiente espectacular, con una afición volcada en un encuentro que servirá para medir el nivel del conjunto sevillano ante uno de los grandes del balonmano nacional.