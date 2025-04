El Betis Baloncesto explora sus límites en uno de los partidos más esperados

Es Viernes Santo en Sevilla y esta tarde hay baloncesto en San Pablo. Y no es una cita cualquiera. Quizá no sea el mejor día para que se dispute uno de los mejores duelos que pueden verse en la actualidad en la Primera FEB, pero así lo ha impuesto el calendario, que se comprime en su recta final. La próxima semana, de hecho, se celebrará jornada intersemanal. Ya habrá tiempo de pensar en ello (derbi en Morón) porque la cita de este viernes no admite distracción. Llega uno de los 'cocos' de la competición, el Monbús Obradoiro, el club que ha realizado la apuesta más fuerte en el cierre del mercado y al que no quiere ver ninguno de sus rivales ni en pintura como posible contendiente en el play off porque ahora mismo, tras encadenar nueve victorias seguidas, no se vislumbra la manera de ganarle tres partidos al plantel de Félix Alonso en una serie al mejor de cinco.

El conjunto santiagués, con la defensa menos permisiva de la categoría, amenaza la seguridad de la fortaleza que ha construido ladrillo a ladrillo, y con un titánico esfuerzo, el Real Betis Baloncesto, que tal vez haya perdido fuerza en las quinielas del ascenso en favor del Monbús Obradoiro precisamente aunque los verdiblancos, a la chita callando y sin hacer mucho ruido en las últimas semanas, sumen ya seis triunfos consecutivos para darle forma de este modo a su mejor racha de la temporada. El último lo rubricaron en Cartagena con un partido de fogonazos deslumbrantes: su apertura de partido fue un trueno (parcial de 7-28 y 34 puntos al cierre del primer cuarto) y su tercer cuarto, otro ejercicio de contundencia y autoridad que les allanó el camino hasta la victoria número 23.

Los hombres de Gonzalo García de Vitoria acreditan ahora mismo, a falta de cinco jornadas, tres triunfos más que los gallegos, con los que perdieron en la primera vuelta (71-67) y en la Copa de España (86-71). Viene aderezado de tantos alicientes este partido que se presume de alto voltaje. Porque estos equipos, de los más potentes de la Primera FEB, se han visto ya las caras dos veces. Hoy será la tercera y el Betis afrontará el pleito con un contratiempo importante que le resta a priori mucho potencial anotador. Benite sufre una lesión en el sóleo que le impedirá participar y deja mermada la rotación exterior. Sin los dividendos que siempre aporta el brasileño, la dificultad de la empresa de esta noche crece aún más.

Con su reconstrucción en plena temporada, el Obradoiro ha sembrado el miedo mandando un mensaje de mucha ambición a sus rivales directos. Lo hicieron con cuatro movimientos, fichando a Faggiano, Barcello, Brodziansky y Balvin. Se reseteó con un base muy experimentado, un anotador puro y dos interiores con muchos centímetros y capaces, además, de abrir el campo. Perfectamente podrían estar compitiendo en más de un equipo de la ACB. Apostar por buenos jugadores casi siempre reporta dividendos. Y los del Obradoiro no se han hecho esperar hasta el punto de enlazar nueve victorias seguidas. El 16 de febrero cayó con el San Pablo Burgos (95-82) y desde entonces lo ha ganado todo y dejando a la totalidad de sus rivales por debajo de los 80 puntos.

Las calculadoras del play off

Se ha blindado el Obradoiro, que apenas admite 73,5 por encuentro. La pasada jornada superó al Palencia y ha puesto la directa, imparable. Su irrupción ha provocado que las calculadoras, de cara al posicionamiento en la tabla con vistas al play off, echen aún más humo. Si quedase quinto, interesaría poco la segunda plaza porque el subcampeón liguero se mediría con los gallegos en semifinales de la Final Four si ambos superasen antes la serie de cuartos.

Al Betis Baloncesto no le importaría ser cuarto, donde ahora está situado, al término de la fase regular, a la que después de este choque le quedarán apenas cuatro capítulos más. Y dos de ellos en San Pablo, el fortín donde el conjunto verdiblanco se ha hecho respetar. El exigente examen del Estudiantes lo superó hace un par de jornadas y ahora afronta otro de igual o superior enjundia. Le sobran elementos de motivación, en forma de revancha también, ya que no pudo vencer a los compostelanos en ninguno de los dos enfrentamientos anteriores. En Fontes do Sar, donde compitió sin los lesionados Álex Suárez y Jelinek, se le fue el partido al final... y en las semifinales coperas, al principio por culpa de una deficiente puesta en escena que lo dejó 19 puntos abajo al intermedio, en la lona.

De ambas derrotas, especialmente de la segunda, tiene que aprender el Betis. Su encomienda esta semana habrá sido encontrar el modo de hacerle daño a un equipo acorazado en sus dominios con mucha más altura y envergadura en los tableros. Por camuflar esa debilidad en la comparación con su adversario pasan las opciones del del Betis, que no le va a la zaga a su rival en cuanto a solidez defensiva: su promedio de 74,8 puntos lo convierten en la tercera defensa de la Primera FEB.

No puede comenzar con bajo ritmo, sino todo lo contrario, con mucha intensidad. Necesitará tanta velocidad, paciencia y acierto en la ejecución como solidaridad y disciplina defensiva, amén de un titánico y coral trabajo en el rebote. Aun sin Benite, con la complejidad que ello comporta, en los aledaños de una actuación perfecta debería moverse el Betis, que en Cartagena se encontró con la 'resurrección' de la mejor versión de Jelinek. Una pieza que puede ser diferencial desde el perímetro, como demostró con sus siete triples y 23 puntos. A Dallo hay que ponerlo en forma cuanto antes mejor y la rotación del juego interior conviene afinarla más.

Real Betis Baloncesto - Monbús Obradoiro Ficha de la previa Real Betis Baloncesto: Renfroe (1,91, 32); Hughes (1,93, 3); Jelinek (1,94, 25); Álex Suárez (2,06, 93); DeBisschop (2,06, 22) -posible quinteto inicial-; Cvetkovic (1,88, 4); Tunde (2,03, 7); Kasibabu (2,02, 13); Rubén López de la Torre (2,02, 16); Radoncic (2,02, 88); Dallo (1,96, 77).

Monbús Obradoiro: Faggiano (1,88, 21); Quintela (1,85, 25), Davison (1,93, 3); Galán (2,07, 8); Balvin (2,17, 12) -posible quinteto inicial-; Andronikashvili (1,94, 1); Micovic (2,04, 13); Millán Jiménez (1,99, 16); Arroyo Varela (1,88, 25); Barcello (1,88, 28); Álvaro Muñoz (1,99, 34); Stevic (2,04, 41).

Árbitros: López Herrada, Albacete Chamón, Marqueta García.

Hora y TV: 20.00 (app LaLiga Plus).

Potente y muy equilibrado

Si los verdiblancos gozan de un buen arsenal de anotadores, qué decir de la panoplia del Obradoiro, con Davison, Barcello, Quintela, Micovic, Millán Jiménez por fuera; o los ya citados Brodziansky y Balvin por dentro, con el apoyo en la intendencia de Galán y el veterano Stevic. Dicho esto, no debe acomplejarse el Betis ni creerse peor equipo. A un partido de esta envergadura hay que hacerle frente desde el convencimiento y el conjunto bético ya ha demostrado en un sinfín de oportunidades que tiene mucho talento para salir airoso en casa y también a domicilio de las más peligrosas de las encrucijadas. Hoy volverá a explorar sus límites con la orfandad evidente que deja la baja de Benite. Se trata de una cita de mucha enjundia sólo apta para creyentes, valientes y veteranos. Es Viernes Santo, pero también hay baloncesto y cuando acabe aún quedarán cofradías en la calle.