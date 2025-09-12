Suscribete a
BALONMANO

El Cajasol Sevilla BM Proin renueva sus ilusiones y apuesta por la ambición del crecimiento

DIVISIÓN DE HONOR PLATA

Este jueves, en Torre Sevilla, se presentó el proyecto del club hispalense para la temporada 2025-26, que arranca el sábado en Sagunto (18.30 horas)

El BM Proin Sevilla roza la hazaña en la final de la Copa de Andalucía (24-22)

José Luis Sanz, junto a la plantilla del Balonmano Proin en Torre Sevilla
José Luis Sanz, junto a la plantilla del Balonmano Proin en Torre Sevilla
Sergio A. Ávila

Será este sábado en Sagunto, Valencia, donde el reformulado Balonmano Proin Sevilla, con ilusiones renovadas y subiendo un peldaño más en la escalera de la ambición, estrene la temporada 2025-26. Constituirá la segunda del joven proyecto sevillano en la División de Honor ... Plata, segunda categoría del balonmano español, donde el club presidido por Juan Ramón Jordán y con Juan Andreu de manager deportivo no quiere anclarse demasiado tiempo ni aun con el susto sufrido la pasada campaña, cuando el equipo firmó la salvación en casa, y de manera agónica, contra el Contazara Zaragoza en el partido de vuelta del play out o play off de permanencia. A esa situación límite no quiere verse abocado nunca más el Proin, que pasa a llamarse Cajasol Sevilla BM Proin tras el acuerdo alcanzado con la entidad sin ánimo de lucro, que está volviendo a apostar por el deporte local.

