Se pospone al martes la resolución judicial sobre la petición de cautelares del Baloncesto Sevilla

Toca armarse de paciencia. No será hasta este martes cuando el Juzgado de Primera Instancia nº61 de Barcelona resuelva en favor o en contra de la concesión de medidas cautelares al Baloncesto Sevilla tras la vista celebrada el pasado viernes en el citado tribunal de la Ciudad Condal. Esperaban en el club hispalense que el auto se emitiera hoy, pero ahora todo hace indicar que no será al menos hasta mañana cuando sepa definitivamente si podrá jugar o no la Liga Endesa en la temporada 2025-26. Es la información que manejan a estas horas en la entidad sevillana.

Como se sabe, el Baloncesto Sevilla interpuso una demanda contra la ACB el pasado 28 de julio tras ser denegada su solicitud de admisión cuatro días antes en la asamblea general de clubes. En un breve comunicado el 24 de julio, la ACB dio luz verde al ingreso del San Pablo Burgos y desestimó la candidatura sevillana al considerar que no había cumplido los requisitos imprescindibles ni pagado en plazo, con fecha límite el 15 de julio a las 23.59 horas, la primera cuota del valor de participación, el canon de acceso a la ACB.

Como, evidentemente, en el Baloncesto Sevilla entendieron injusta la decisión asegurando que habían tramitado toda la documentación y abonado el canon en tiempo y forma, tomaron el camino de la justicia ordinaria solicitando medidas cautelares para lograr su ingreso en la ACB a la mayor brevedad posible con tal de hacer valer sus derechos, los deportivos, y comenzar cuanto antes la planificación. No sólo es el Baloncesto Sevilla el que está pendiente de la decisión, sino todos los clubes de la ACB: hasta que no haya fallo, no se sorteará el calendario.

En verano, el tiempo es oro, y mucho más en el caso de la entidad hispalense, que tendría que trabajar a toda velocidad para armar una plantilla en el caso de recibir las cautelares. Si recibiera la negativa del juzgado, se vería seguramente en un callejón sin salida dado que el club tampoco se encuentra inscrito en Primera FEB y no tendría dónde competir. Así las cosas, hay dos caminos posibles, a priori: salir en ACB si hay cautelares o, por el contrario, tomar el camino de la disolución. Para hacerse una idea de cómo ha sido el verano del histórico club sevillano, baste un dato: el 8 de junio logró el ascenso en Madrid y más de dos meses después no sabe si estará operativo o no como club la próxima temporada.